Ich wusste, dass der Tag irgendwann kommen wird! Und es erfüllt mein Herz doch mit Wehmut, dass Oberbank-Generaldirektor Franz (Gasselsberger) mit Ende des Jahres 2026 mit seinen dann 67 Lenzen seinen Hut nimmt. Franz ist einfach immer für einen legendären Sager gut. Und du weißt, ich schätze Mut zur Meinung über alles! Wenn Franz in Fahrt ist, herrlich!Meine Sorge: Franz ist die Oberbank. Da gibt es nichts zu rütteln. Jeder Nachfolger wird es schwer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer