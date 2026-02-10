Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche plant eine deutliche Einschränkung beim Ausbau erneuerbarer Energien. Wie aus einem Referentenentwurf zur Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes hervorgeht, will das Ministerium den Zubau von Wind- und Solaranlagen dort bremsen, wo die Stromnetze bereits stark überlastet sind. Begründet wird dies mit dem schleppenden Netzausbau, der mit dem Tempo der Erzeugung nicht Schritt halte. Netzbetreiber D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tichys Einblick