Seit der vergangenen Woche ist bekannt, dass in Deutschland im Januar 42.692 neue Elektroautos zugelassen wurden. Sowohl bei den Privatkunden als auch im Flottenmarkt haben die E-Autos weiter zugelegt - die Förderprämie hat den Markt nicht ausgebremst. Die rund 42.700 neuen E-Autos entsprechen laut der Veröffentlichung des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) einem Marktanteil von rund 22 Prozent. Das liegt in leicht über dem Niveau des vergangenen Jahres
