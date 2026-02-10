Porsche hat offenbar beschlossen, ab diesem Jahr in allen in Südkorea verkauften Elektroautos ausschließlich koreanische Batterien zu verwenden. Bisher war der Macan Electric mit chinesischen CATL-Batterien ausgestattet, aber ab dem Modelljahr 2026 werden Fahrzeuge mit Akkus von Samsung SDI verkauft. Das berichtet zumindest die südkoreanischen Zeitung "The Chosun Daily". Der seit einigen Jahren verkaufte Taycan und der neue Cayenne Electric sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net