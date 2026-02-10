© Foto: UnsplashDer Chipmarkt steuert auf 1 Billion US-Dollar zu. Doch ausgerechnet Speicher-Preise schießen hoch, Aktien driften auseinander. Erste Konzerne warnen. Wer profitiert und wer gerät als Nächster unter Druck?Der weltweite Halbleitermarkt dürfte im Jahr 2026 eine historische Marke erreichen. Die Semiconductor Industry Association erwartet für dieses Jahr einen globalen Chipumsatz von 1 Billion US-Dollar. Das wäre ein Plus von 25,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Treiber sind vor allem die Milliardeninvestitionen der großen Technologiekonzerne in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) Am stärksten wuchs der Computerchip-Sektor, in dem sich Schwergewichte wie Nvidia, Advanced Micro Devices …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE