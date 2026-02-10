Kingswood Capital Management, LP (zusammen mit seinen verbundenen Unternehmen "Kingswood") gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbereichs Papier ("BU Paper") von Coveris, einem globalen Hersteller von Papier- und Kunststoffverpackungslösungen, geschlossen hat. Im Rahmen der Transaktion wird BU Paper in Paragon Print and Packaging ("Paragon") umbenannt, wodurch der ursprüngliche Name des Unternehmens wiederhergestellt wird. Jo Ormrod, Chief Operating Officer, wird die Position des Chief Executive Officer von Paragon übernehmen, und die derzeitige Unternehmensleitung bleibt unverändert bestehen. Die Transaktion wird voraussichtlich in einigen Wochen abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen rechtlichen und regulatorischen Anforderungen.

Paragon produziert hochwertige, nachhaltige Verpackungslösungen auf Papierbasis, unter anderem für wichtige Endmärkte wie Lebensmittel, Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen wurde im Jahr 1994 gegründet und hat sich auf Produkte wie selbstklebende und linerless Etiketten, Kartonagen, Kartons und Trays aus umweltfreundlichen Materialien spezialisiert.

"Wir freuen uns sehr auf die nächste Etappe unserer Zusammenarbeit mit Kingswood", erklärte Jo Ormrod. "Wir sind stolz darauf, zu unserem traditionellen Namen Paragon zurückzukehren, einer Marke, die Kunden seit über drei Jahrzehnten kennen und der sie vertrauen. Ich bin außerordentlich stolz auf das, was das Team aufgebaut hat, und freue mich darauf, mit dem gesamten Kingswood-Team zusammenzuarbeiten, während wir als eigenständiges Unternehmen wachsen und weiterhin die hochwertigen, nachhaltigen Lösungen liefern, die unsere Kunden von uns erwarten."

"Wir waren beeindruckt von der Marktposition, der starken Produktpalette und der herausragenden Unternehmensführung von Paragon", erklärte Andrew Kovach, Managing Director bei Kingswood. "Die Marke Paragon genießt in Großbritannien und Kontinentaleuropa einen ausgezeichneten Ruf für Zuverlässigkeit und Exzellenz. Da Unternehmen weltweit zunehmend nach nachhaltigeren Verpackungslösungen suchen, sehen wir enorme Wachstumschancen für das Unternehmen."

"Paragon verfügt über eine langjährige Tradition als zuverlässiger Anbieter von nachhaltig produzierten Lösungen", erklärte Alex Wolf, Gründer und Managing Partner bei Kingswood. "Wir freuen uns darauf, Jo und das gesamte Führungsteam zu unterstützen, wenn sie zum Kingswood-Portfolio stoßen und als eigenständiges Unternehmen ein neues Kapitel aufschlagen."

Dies ist die jüngste komplexe Ausgliederungstransaktion von Kingswood und erweitert die Erfahrung des Unternehmens mit weltweit marktführenden Unternehmen weiter. In den letzten zwei Jahren hat Kingswood Daramic, einen globalen Hersteller und Lieferanten von Bleibatterieseparatoren, vom japanischen Chemiekonzern Asahi Kasei sowie Kodak Alaris, ein globales Technologieunternehmen, das sich auf Datenerfassung, -verarbeitung sowie Fotoprodukte und -dienstleistungen spezialisiert hat, vom britischen Pension Protection Fund übernommen. In diesem Monat hat Kingswood Safran Passenger Innovations übernommen, einen weltweit führenden Anbieter von Bordunterhaltung und Konnektivität, der zur französischen Muttergesellschaft Safran gehört, die in den Bereichen Hightech-Luftfahrt, Verteidigung und Raumfahrt tätig ist. Das Unternehmen wurde in RAVE Aerospace umbenannt.

Jefferies fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Finanzberater von Kingswood, während Kirkland Ellis LLP als Rechtsberater tätig war.

Über Paragon Print and Packaging

Paragon Print and Packaging wurde 1994 gegründet und produziert leistungsstarke, nachhaltige Verpackungslösungen für verschiedene Branchen und einen vielfältigen Kundenstamm in Großbritannien und Europa. Paragon ist auf Produkte wie selbstklebende und trägerlose Etiketten, Kartonagen, Kartons und Trays spezialisiert und verwendet umweltfreundliche Materialien. Das Unternehmen hält sich an hohe Umweltstandards, um eine verantwortungsvolle Beschaffung sicherzustellen. Mit einem starken Fokus auf Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, ihre Umweltziele durch effiziente und verantwortungsbewusste Verpackungslösungen zu erreichen.

Über Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP kooperiert mit führenden Unternehmen im Mittelstand, die von seinem Kapital und seinen umfangreichen betrieblichen Ressourcen profitieren. Kingswood stellt sich komplexen Herausforderungen und ist gut positioniert, um Unternehmen in entscheidenden Phasen ihrer Entwicklung zu unterstützen und ihren Wert zu steigern. Kingswood hat seinen Sitz in Los Angeles und ist ein eingespieltes Team mit unternehmerischer Ausrichtung, das auf eine lange Geschichte gemeinsamer Erfolge bei der Entwicklung von "Win-Win"-Partnerschaften mit seinen Portfoliounternehmen und Managementteams zurückblicken kann. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Website von Kingswood unter www.kingswood-capital.com.

