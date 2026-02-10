Die Börse macht sich (immer) so ihre Gedanken wie es wohl weitergeht mit der Wirtschaft und den Unternehmen, wobei die Börse natürlich Anleger sind, die ihr Geld möglichst gewinnbringend investieren wollen. Das unterscheidet Anleger auch vom Staat, der Subventionen nach anderen Kriterien vergibt und damit oft scheitert (gerade ist das Aus für eine Batteriefabrik in Rheinland-Pfalz bekannt - 437 Millionen Euro Förderung sind damit wohl futsch), aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Plusvisionen.de