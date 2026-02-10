EQS-News: IRBM S.p.A. / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

IRBM meldet Durchbruch bei der Entdeckung von Medikamenten gegen das Zika-Virus



ROME, 10.Februar 2026 /PRNewswire/ -- IRBM, ein führendes Unternehmen in der frühen Arzneimittelforschung, hat mit der Entdeckung eines neuartigen und potenten allosterischen Hemmstoffs, der auf die Protease des Zika-Virus (ZIKV) (NS2B-NS3) abzielt, einen wichtigen wissenschaftlichen Durchbruch bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden veröffentlicht in Nature Communications (doi: 10.1038/s41467-026-68943-x), zeigen die Wirksamkeit des Moleküls in präklinischen Modellen und stellen einen vielversprechenden neuen Ansatz zur Bekämpfung von ZIKV-Infektionen dar. Das durch Mücken übertragene ZIKV stellt eine ernste Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar, da es zu schweren neurologischen Komplikationen führen kann. Da derzeit keine zugelassenen antiviralen Mittel oder Impfstoffe zur Verfügung stehen, besteht dringender Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten. Die IRBM-Wissenschaftler identifizierten ein kleines Molekül, das an eine bisher nicht charakterisierte allosterische Stelle der NS2B-NS3-Protease bindet, ein Schlüsselenzym, das für die virale Replikation erforderlich ist. Der Inhibitor unterdrückte die Proteaseaktivität in biochemischen und zellulären Tests wirksam und zeigte signifikante antivirale Aktivität in Tiermodellen. Außerdem wies es ein günstiges Sicherheits- und Pharmakokinetikprofil auf, was sein Potenzial für die klinische Entwicklung unterstützt. Bemerkenswert ist, dass sich dieser Mechanismus auch auf andere Flaviviren einschließlich Dengue, Gelbfieber und West-Nil-Virus ausdehnen könnte, was auf ein breiteres therapeutisches Potenzial schließen lässt. Der integrierte Ansatz des IRBM , der phänotypisches High-Content-Screening, computergestützte Modellierung, mechanistische Enzymologie, iterative medizinische Chemie und ADME-Profilierung kombiniert, ermöglichte es dem Team, schnell von der Identifizierung erster Treffer zur Auswahl präklinischer Kandidaten vorzudringen. "Diese Entdeckung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung antiviraler Medikamente", sagte Carlo Toniatti, MD, PhD, Chief Scientific Officer am IRBM. "Durch den Einsatz modernster medizinischer Chemie und integrierter Screening-Technologien hat unser Team einen neuartigen ZIKV-Protease-Inhibitor mit überzeugender präklinischer Aktivität entwickelt." Die von der Region Latium finanzierte Errungenschaft ist das Ergebnis einer vom CNCCS ausgehenden Gemeinschaftsinitiative und eröffnet einen vielversprechenden Weg zu gezielten antiviralen Therapien, die eine entscheidende Lücke in der globalen Gesundheitsvorsorge schließen könnten. Sie unterstreicht auch das gemeinsame Engagement von CNCCS und IRBM, seltene und vernachlässigte Krankheiten mit innovativer Wissenschaft zu bekämpfen. "Innovation in der Arzneimittelforschung geschieht nie allein. Am IRBM wollen wir eine Brücke zwischen akademischen Entdeckungen und der Klinik schlagen, und der Erfolg dieses Projekts zeigt, welchen Einfluss effektive öffentlich-private Partnerschaften auf die Entwicklung neuer Therapien haben können", ergänzte Matteo Liguori, CEO und Gründer des IRBM, . Über IRBM IRBM ist eine führende Forschungsorganisation, die sich auf die frühe Entdeckung von Medikamenten spezialisiert hat. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung innovativer präklinischer Kandidaten ist das IRBM für seinen rigorosen, multidisziplinären Ansatz bei der Planung und Durchführung komplexer Experimente für die schwierigsten Herausforderungen in der Arzneimittelforschung bekannt. Das IRBM fördert Programme in einem breiten Spektrum von Modalitäten und Therapiegebieten, einschließlich antiviraler Mittel, Onkologie, Neurowissenschaften, seltener Krankheiten und darüber hinaus. Über das CNCCS Das CNCCS ist ein öffentlich-privates Konsortium aus IRBM, CNR, ISS und der Universität La Sapienza, das als Lead Factory für Arzneimittelentdeckungsprogramme fungiert, indem es ein Depot für chemische Verbindungen mit einer Hochdurchsatz-Screening-Plattform (HTS) verbindet. Seine Aufgabe ist es, eine Brücke zwischen akademischer Forschung und pharmazeutischer Entwicklung zu schlagen, wobei der Schwerpunkt auf der Behandlung seltener, vernachlässigter und armutsbedingter Krankheiten liegt. Website: www.irbm.com Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2890795/IRBM_Z_2.jpg

