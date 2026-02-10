© Foto: Andreas Arnold/dpaUmsatz rauf, Gewinn je Aktie rauf - und trotzdem bricht das operative Ergebnis ein. Was hinter dem 960-Mio.-Dollar-Schock steckt und was Coca-Cola für 2026 verspricht. Auf den ersten Blick liest sich das neue Zahlenpaket von Coca-Cola wie ein Lehrbuchbeispiel für Stabilität: Im vierten Quartal stiegen die Erlöse auf 11,8 Milliarden US-Dollar (+2 Prozent), organisch sogar um 5 Prozent. Auch der Absatz stieg leicht - das weltweite Absatzvolumen legte um 1 Prozent zu. Beim Gewinn je Aktie meldet der Getränke-Riese ebenfalls Wachstum: 0,53 Dollar (+4 Prozent), bereinigt 0,58 Dollar (+6 Prozent). Doch dann kommt die Zahl, die vielen Anlegern den Atem stocken lässt: Das operative Ergebnis …Den vollständigen Artikel lesen
