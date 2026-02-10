Die SPD will in Form einer neuen Gesundheitsabgabe Mieten und Kapitalerträge zur Finanzierung der GKV heranziehen. Gegenwind kommt aus Politik und auch der Branche: Der AfW kritisiert, dass dadurch Eigenverantwortung und private Altersvorsorge untergraben würden. Eine umfassende Reform des deutschen Gesundheitssystems lässt weiterhin auf sich warten. Stattdessen gelangen nahezu täglich neue Vorschläge zu Finanzierungsmaßnahmen oder möglichen Leistungseinschränkungen in die politische Debatte. Nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
