Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter ist mit einem historischen Jahresauftakt ins Jahr zweitausendsechsundzwanzig gestartet. Die Januar-Zahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company setzen ein klares Signal an die globalen Technologiemärkte.Rekordmonat dank KI-Boom TSMC hat im Januar einen neuen Umsatzrekord gemeldet und die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Erlöse um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de