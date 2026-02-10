Berlin/London (ots) -Schindler zum dritten Mal in Folge mit Bestnote A im CDP-Nachhaltigkeitsrating ausgezeichnetDrei A-Ratings in Folge zeigen, dass Schindler seine Klimastrategie auch in herausfordernden Zeiten konsequent weiterentwickelt und erfolgreich umsetzt.Schindler ist im renommierten CDP-Nachhaltigkeitsrating zum dritten Mal in Folge mit der Bestnote A ausgezeichnet worden. Damit werden die kontinuierliche Weiterentwicklung der Schindler-Nachhaltigkeitsstrategie, die Fortschritte auf dem Weg zum NetZero-Ziel bis 2040 sowie die hohe Transparenz im Reporting auf höchster Ebene anerkannt.Um diese anspruchsvolle Zielsetzung umzusetzen, setzt Schindler international eine umfassende Strategie um, die die Nachhaltigkeits-Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie miteinander verzahnt. In diesem Rahmen hat Schindler Deutschland unter anderem bereits seine Fahrzeugflotte elektrifiziert und verschlankt sowie alternative Mobilitätsformen wie E-Cargobikes für seine Techniker eingeführt.Ein weiterer Meilenstein in Richtung höchstmöglicher Klima- und Umweltverträglichkeit ist die erfolgte Einführung des "Green Service", der den CO2-Fußabdruck in der Aufzugswartung auf nahezu Null reduziert. Darüber hinaus arbeitet Schindler an der Reduzierung seiner Gebäude- und Prozessemissionen und erhöht durch zusätzliche PV-Anlagen an eigenen Standorten kontinuierlich den Anteil selbst erzeugten Solarstroms.Außerdem fokussiert sich Schindler darauf, die Energieeffizienz der Aufzüge und Fahrtreppen weiter zu steigern sowie den CO2-Abdruck aus eingekauften Gütern und Leistungen zu verkleinern."Drei CDP A-Ratings in Folge zeigen, dass Schindler seine Klimastrategie auch in herausfordernden Zeiten konsequent weiterentwickelt und umsetzt. Es ist besonders anspruchsvoll, dieses Niveau über mehrere Jahre zu halten, da die Bewertungskriterien jährlich verschärft werden," sagt Dr. Hendrik Reffken, zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung von Schindler Deutschland. "Für uns ist das Rating daher nicht nur eine schöne Bestätigung für die geleisteten Anstrengungen, sondern auch eine klare Ermutigung, den eingeschlagenen Weg in aller Konsequenz fortzusetzen."Hintergrund CDPCDP-Ratings zeigen anhand einer Skala von A (führend) bis D (rückständig), wie konsequent sich ein Unternehmen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz engagiert. Grundlage ist das Carbon Disclosure Project (CDP), eine 2000 gegründete gemeinnützige Organisation mit Sitz in London, die sich zum weltweit führenden Standard der Umweltberichterstattung für Städte und Unternehmen entwickelt hat. 2025 wurden über 22.100 Unternehmen bewertet, davon haben 877 ein A-Rating erhalten.Über SchindlerSeit mehr als 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzern ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowie zugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts- und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.Zeichen Fließtext (mit Leerzeichen): 2.616Text und Bilder stehen für Sie unter www.schindler.deim Bereich Presse zur Verfügung.Mehr Informationen:Bianca BergerPressestellebianca.berger@schindler.com+49 30 7029 2908Pressekontakt:Frank PlümerPLÜCOM e.K.PR | Content | ConsultancyFriedensallee 27 | D-22765 HamburgT. +49 (0)40 790 21 89-89E-Mail: fp@pluecom.deHome: www.pluecom.deRegistergericht: Amtsgericht Hamburg | HRA 125142Original-Content von: Schindler Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80255/6214178