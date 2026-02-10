© Foto: Dall-EBitcoin ringt vor den US-Inflationsdaten um Stabilität, da nachlassender Verkaufsdruck und Zinshoffnungen Spekulationen über eine Trendwende nähren.Der jüngste Ausverkauf am Kryptomarkt zeigt erste Ermüdungserscheinungen. Bitcoin notiert am Dienstagmittag stabiler bei rund 69.000 US-Dollar und notiert bereits den vierten Handelstag in einer engeren Handelsspanne. Zwar liegt das Wochenminus weiterhin bei etwa 11 Prozent, doch der Verkaufsdruck lässt zunehmend nach. Whales greifen wieder zu, während sich der Fokus nun auf makroökonomische Impulse richtet. Blick nach Washington und auf die Inflationsdaten Als nächster potenzieller Katalysator gelten die am Freitag anstehenden …Den vollständigen Artikel lesen
