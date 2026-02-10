Harmony Gold (ISIN: ZAE000015228) treibt den strategischen Wandel vom reinen Goldproduzenten hin zu einem diversifizierten Rohstoffunternehmen weiter voran. Doch ausgerechnet das zentrale Kupferprojekt in Australien, die kürzlich übernommene CSA-Mine in New South Wales, erfordert zunächst Geduld. Wie CEO Beyers Nel am Rande der Africa Mining Indaba erklärte, ist eine umfassende technische und strukturelle Überarbeitung notwendig - ein Prozess, der bis zu zwei Jahre in Anspruch nehmen könnte. Kupfer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Gold Magazin