

Werbung







TSMC mit Rekordumsatz: KI-Boom sorgt für historisches Wachstum



Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat im Januar 2026 einen historischen Meilenstein erreicht. Der weltweit größte unabhängige Auftragsfertiger für Halbleiterchips erzielte einen konsolidierten Umsatz von rund 401,26 Milliarden TWD (ca. 12,7 Milliarden US-Dollar). Dies ist der höchste Monatswert in der Firmengeschichte und entspricht einem Wachstum von rund 37 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat sowie einem Plus von etwa 19,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat.



Damit übertrifft das Unternehmen, das als Hauptlieferant für Nvidia und Apple fungiert, die eigene Jahresprognose von etwa 30 Prozent Wachstum deutlich. Die Zahlen belegen die robuste Nachfrage nach KI- und Cloud-Infrastruktur, da TSMC die fortschrittlichen Halbleiter für Rechenzentren und KI-Beschleuniger produziert.



Um den technologischen Vorsprung gegenüber Konkurrenten wie Intel und Samsung auszubauen, plant TSMC für 2026 Investitionen zwischen 52 und 56 Milliarden US-Dollar. Diese Mittel sollen primär in die Entwicklung der nächsten Chip-Generation, insbesondere die 2-Nanometer-Technologie, fließen. Trotz des Booms mahnt CEO C.C. Wei zur Disziplin bei der Investitionssteuerung. An der taiwanesischen Börse reagierte die Aktie positiv mit einem Anstieg von rund 3,58 Prozent.









Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC













