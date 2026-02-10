Vaduz (ots) -Die Firmen Nestle SA, Danone Schweiz AG, Hochdorf Swiss Nutrition, sowie diverse andere europäische Hersteller und Handelsketten rufen in grossem Umfang Säuglingsnahrung zurück. Obwohl Liechtenstein aktuell nicht betroffen scheint, möchte das Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen trotzdem gegenüber diesem sich ausweitenden Rückruf sensibilisieren.Grund des Rückrufs ist der Verdacht auf Verunreinigung mit Cereulid, einem hitzestabilen Giftstoff, der vom Bakterium Bacillus cereus gebildet wird und Durchfall und Erbrechen auslösen kann. Wer Produkte wie "Beba", "Alfamino", "Bimbosan", "Aptamil" oder "Milumil" gekauft hat, wird ersucht, die lagernden Chargen zu prüfen und allfällig betroffene Chargen an die Verkaufsstelle zurückzubringen. Die Liste der betroffenen Chargen ist unter folgender Internetadresse des Schweizer Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) zu finden:https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/rueckrufe-oeffentliche-warnungen/liste-cereulid-produkte.pdf.download.pdf/Liste_Cereulid%20in%20Babynahrung_260128.pdfWeitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Schweizer Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen unter dem Titel: Mit Cereulid verunreinigte Säuglingsnahrung.Wer in Österreich Säuglingsnahrung eingekauft hat, findet die relevanten Informationen zu betroffenen Chargen auf der folgenden Internetseite der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES): https://www.ages.at/ages/presse/news/detail/neuer-rueckruf-kindernahrungFür weitere Fragen steht das ALKVW gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Amt für Lebensmittelkontrolle und VeterinärwesenWolfgang Burtscher, Abteilung Lebensmittelsicherheit und VerbraucherschutzT +423 236 7315wolfgang.burtscher@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938365