Kurz vor der BIOFACH 2026, der internationalen Leitmesse für Bio-Lebensmittel, kann NORMA sich wieder auf zahlreiche Auszeichnungen für seine erfolgreiche Bio-Strategie freuen. Der Lebensmittel-Discounter erwartet in diesem Jahr 177 Gold-, 18 Silber- und 5 Bronzemedaillen, die die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. (DLG) übergeben wird. Damit kann sich NORMA schon jetzt und zum bereits 17. Mal in Folge über den Titel "Bio-Gesamtsieger" im Discount freuen.In diesem Jahr findet die Weltmesse BIOFACH vom 10. bis zum 13. Februar statt. Auf dem Nürnberger Messegelände werden wie gewohnt Spitzenprodukte und Neuheiten sowie interessante Veranstaltungen und besondere Highlights im Bereich "Bio" fokussiert. Mehr als 2.500 Aussteller und gut 35.000 Fachbesucherinnen und -besucher werden erwartet.Mit BIO SONNE bietet NORMA Bio-Produkte für alleNORMA hat im Bereich Bio-Sortiment schon vor 20 Jahren eine Vorreiterrolle eingenommen: Seit 2006 bietet der Discounter mit BIO SONNE eine breite Auswahl an innovativen Bio-Produkten. Kundinnen und Kunden schätzen die Eigenmarke nicht nur wegen der hohen Qualität, sondern auch für das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch deshalb hat sich die Marke als feste Größe am Markt etabliert. BIO SONNE steht bei NORMA beispielhaft für den großen Erfolg der konsequenten Bio-Eigenmarkenstrategie mit dem Ziel, immer mehr und immer vielfältigere Bio-Lebensmittel in den Alltag der Menschen zu integrieren. Unabhängige Expertinnen und Experten bestätigen dem international agierenden Unternehmen immer wieder die unumstrittene Führung im Bio-Discount: Seit 16 Jahren hält NORMA kontinuierlich die Spitzenposition im Handel inne, was die Häufigkeit und den Umfang von Auszeichnungen für Bio-Produkte angeht. Mit der diesjährigen Top-Auszeichnung auf der BIOFACH hat sich NORMA erneut den Bio-Gesamtsieg gesichert - für NORMA ein Ansporn und auch ein Versprechen für zukünftige Anstrengungen, um die Vorreiterrolle im Bio-Segment zu behalten.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.