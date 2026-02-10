© Foto: DALL*EGold, Silber und Bitcoin crashen zweistellig. Während die Edelmetalle langsam aufholen, zieht es die Kryptowährung weiter abwärts. Crasht jetzt der gesamte Markt?Negative Stimmung, nachlassende Liquidität und deutliche Abflüsse aus Krypto-Fonds belasteten den Krypto-Markt. Im Handel am Dienstag fällt Bitcoin unter die Marke von 70.000 US-Dollar. Sollte sich die Liquiditätslage weiter verschlechtern und neue positive Impulse ausbleiben, könnte der Bitcoin-Kurs noch tiefer fallen. Am Markt kippt die Stimmung: RIsiko-Assets werden abverkauft. Die Story, dass Bitcoin da digitale Gold sein könnte: Schnee von gestern. Bernstein sieht eine Bodenbildung für die Kryptowährung bei 60.000 …Den vollständigen Artikel lesen
