Mit dem Programm sollen Zielzonen hoher Priorität mit Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Yttrium bestätigt und ein Explorationsmodell in Distriktgröße weiterentwickelt werden

10. Februar 2026 - Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) ("Pan American" oder das "Unternehmen") freut sich, die Pläne für sein Winter-Diamantbohrprogramm 2026 in seinem Projekt Tharsis (das "Projekt") in den kanadischen Nordwest-Territorien bekannt zu geben.

Mit dem bevorstehenden Bohrprogramm bietet sich dem Unternehmen erstmals die Gelegenheit, im Projekt Tharsis Zielzonen im Untergrund direkt zu erkunden. Geplant ist die Umsetzung eines Explorationskonzepts zur Auffindung von Seltenerdmetallen ("REE"), Niob ("Nb") und Yttrium ("Y"), das durch geophysikalische Messungen, obertägige Probenahmen und Daten aus früheren Feldarbeiten gestützt wird. Die Bohrungen werden sich auf Zielzonen hoher Priorität konzentrieren, in denen potenzielle Karbonatitkörper vermutet werden, die mit einem großen, gut definierten alkalischen Intrusionssystem in Verbindung stehen.

Yttrium ("Y") ist aufgrund seiner Bedeutung für den Verteidigungs-, Luftfahrt- und Energiesektor der Vereinigten Staaten, wo es in Hochleistungslegierungen, Lasern und Hochleistungskeramik verwendet wird, in der Liste der kritischen Mineralien 2025 und 2026 des U.S. Geological Survey aufgeführt. Die Lieferketten für Yttrium sind nach wie vor stark auf Übersee konzentriert, insbesondere auf China, was die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten dazu veranlasst hat, Strategien auszuarbeiten und Partnerschaften zu sondieren, um die Versorgung entsprechend zu diversifizieren und die heimischen Produktionskapazitäten zu stärken. Der jüngste internationale Dialog auf der "Critical Minerals Ministerial" spiegelt das weltweit verstärkte Interesse an der Sicherung zuverlässiger Quellen für kritische Elemente wider. Überall finden Initiativen zum Ausbau der Vorräte und zum Aufbau resilienter Lieferketten außerhalb der dominierenden ausländischen Lieferanten statt. Niob ("Nb") spielt eine ähnlich strategische Rolle, da seine Eigenschaften für hochfeste Stähle und Superlegierungen, wie sie von militärischen Plattformen, Energieinfrastruktureinrichtungen und modernen Technologien verwendet werden, unerlässlich sind. Das Mineral ist in puncto Versorgung mit einer vergleichsweise hohen Risikodynamik konfrontiert, welche die Notwendigkeit einer Ausweitung der nordamerikanischen Produktion und einer entsprechenden Diversifizierung der Lieferkette unterstreicht.#_edn1

Das Winterprogramm ist derzeit für den Zeitraum März bis April 2026 geplant und soll rund 1.500 Meter an Diamantbohrungen in bis zu sieben Bohrlöchern umfassen, die von bis zu drei Bohrplattformen auf der Eisfläche des Squalus Lake aus abgeteuft werden. Das Programm ist so strukturiert, dass wichtige Fragen in der Frühphase, die für die Bewertung des Projektpotenzials entscheidend sind, effizient behandelt werden können. Es geht unter anderem um die Bestätigung des Intrusionssystems, das im Seegrund vermutet wird, und um die Beurteilung seiner potenziellen Geometrie, Kontinuität und Größe.

Die Bohrungen werden sich auf ein vorrangiges Gebiet konzentrieren, das ausgeprägte geophysikalische Merkmale aufweist, die als Intrusionszentren innerhalb des größeren Squalus Lake Alkaline Complex ("SLAC") gedeutet werden. Das primäre Ziel besteht darin, das Vorkommen potenzieller Karbonatite und damit verbundener Intrusionsphasen zu bestätigen und erste Daten über deren Mächtigkeit, Verteilung und geologische Eigenschaften zu sammeln. Die Ergebnisse aus diesem Programm sollen die Grundlage für die Präzisierung des Explorationsmodells und die Priorisierung zusätzlicher Zielzonen auf dem gesamten Projektgelände bilden.

Die Auswahl der Bohrziele wird durch gut ausgebildete Magnetfeldstrukturen begünstigt, zu denen eine markante ringförmige Anomalie mit hohen Magnetfeldwerten sowie mehrere innerhalb liegende Zonen mit niedrigen Magnetfeldwerten zählen. Letztere werden als abgegrenzte Intrusionszentren gedeutet, die entlang eines von Nordosten nach Südwesten verlaufenden Entwicklungszugs angeordnet sind. Der Bohrplan sieht vorrangig die Exploration des nördlichen Intrusionszentrums vor, von der sich das Unternehmen eine zuverlässige Ersterkundung eines ausgedehnteren Systems verspricht.

Neben der Untersuchung der Geologie des Untergrunds soll das Bohrprogramm auch hochwertiges Bohrkernmaterial für eine Auswertung anhand moderner Methoden liefern. Die Daten aus der Protokollierung, Probenahme und Laboranalyse des Bohrkernmaterials sollen in die Planung der weiteren Explorationsarbeiten einfließen, die unter dem Vorbehalt entsprechender Ergebnisse eine Ausweitung der Bohrungen, eine Eingrenzung der Zielzonen und eine Evaluierung zusätzlicher technischer Studien vorsieht.

"Dieses Winterbohrprogramm stellt einen wichtigen Fortschritt für das Projekt Tharsis dar", so Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Pan American Energy. "Wir gehen von der oberflächenbasierten Exploration zu Bohrungen über, um vielversprechende Zielzonen direkt zu untersuchen und jene Daten zu generieren, die wir für die größenmäßige Erfassung und als Orientierungshilfe für die nächste Ausbauphase des Projekts Tharsis benötigen."

Abbildung 1. Die Abgrenzungen des Squalus Lake (in blau) korrelieren mit einem "äußeren Ring", der laut Auswertung hohe Magnetfeldwerte aufweist (rosa gekennzeichnet). Innerhalb des Rings wurden ein "nördliches Intrusionszentrum" und ein "südliches Intrusionszentrum" mit geringen Magnetfeldwerten ermittelt (blau gekennzeichnet).

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf http://www.sedarplus.ca.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, der zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Für das Board of Directors:

Adrian Lamoureux

CEO

Kontaktdaten:

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: mailto:info@panam-energy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Aussagen über die Bohr-, Explorations- und sonstigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralkonzessionen und das geologische Potenzial dieser Konzessionsgebiete sowie zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, einschließlich jener, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 https://www.aljazeera.com/economy/2026/2/4/trumps-critical-minerals-meet-whos-attending-whats-at-stake

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82936Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82936&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69783Y3014Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.