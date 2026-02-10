Mailchimp wurde entwickelt, um einen ROI bei geringeren Kosten zu erzielen, und kombiniert nun einheitliche Daten mit leistungsstarker Automatisierung für E-Mails und Nachrichten

Produktinnovationen, die in 185 Ländern und Regionen in Nordamerika, Lateinamerika, EMEA und APAC verfügbar sind

SMS startet in 34 neuen Märkten in EMEA, darunter Belgien, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Portugal, Griechenland, Polen und weitere Länder

Intuit Inc. (Nasdaq: INTU), die globale Finanztechnologieplattform, die Intuit TurboTax, Credit Karma, QuickBooks und Mailchimp entwickelt, hat heute eine Reihe von Produktinnovationen für Mailchimp angekündigt, die E-Commerce-Unternehmen profitables Wachstum ermöglichen. Die auf der Intuit-Plattform basierenden Verbesserungen bieten Händlern mehr Möglichkeiten, ihre Daten zu verknüpfen und Omnichannel-Kampagnen zu aktivieren, wodurch E-Commerce-Kunden einen bis zu 30-fachen ROI1 erzielen können, ohne dass zusätzliche Kosten oder Komplexität entstehen.

Für kleine und mittelständische Online-Händler wird es zunehmend schwieriger, die Kundenakquise und das Wachstum zu messen und zu optimieren. Nur 33 der Marketingfachleute geben an, dass ihre Pre-Opt-in-Botschaften in hohem Maße aufeinander abgestimmt sind, was es schwierig macht, zu erkennen, welche Maßnahmen zu Bestellungen führen und wo Umsatz verloren geht. Ohne eine einheitliche Sicht auf ihre Daten fehlt es Händlern an klaren Erkenntnissen hinsichtlich Attribution und ROI. E-Mails sind für 69 der Marketingfachleute nach wie vor ein wichtiger Umsatztreiber. Um jedoch ihre Wirkung zu maximieren, sind zunehmend einheitliche Daten und Automatisierung erforderlich, die es den Teams ermöglichen, ihre Investitionen auf das zu konzentrieren, was funktioniert, und messbares Wachstum zu erzielen.

"E-Commerce-Vermarkter stehen unter dem Druck, die Auswirkungen jeder Kampagne auf den Umsatz nachzuweisen", erklärte Diana Williams, Vice President of Product bei Intuit Mailchimp. "Mit dieser Version profitieren Mailchimp-Kunden von 26 mehr E-Commerce-Triggern damit stehen ihnen erweiterte Daten, Automatisierung und Analysen auf einer einzigen Plattform zur Verfügung, die Unternehmen dabei unterstützt, schnell zu handeln, anspruchsvolle Kampagnen durchzuführen und genau zu sehen, wie ihr Marketing den ROI steigert."

Neue Funktionen für Wachstum im E-Commerce

Die neu eingeführten Funktionen adressieren direkt die Kernprobleme, mit denen E-Commerce-Unternehmen heute konfrontiert sind: begrenzte Zeit, mangelnde Marketing-Expertise, Unsicherheit hinsichtlich des ROI und fragmentierte Daten über mehrere Plattformen hinweg.

Daten in Umsatz umwandeln: Aufbauend auf der verbesserten Shopify-Integration werden mit dem Site Tracking Pixel von Mailchimp und neuen Verbindungen zu Bewertungsplattformen wie Yotpo und Judge.me zustimmungsbasierte E-Commerce- und Stimmungsdaten an einem Ort zusammengeführt. Marketingfachleute können intelligentere Segmente erstellen (z. B. hochwertige Käufer, gefährdete Kunden oder Käufer, die wahrscheinlich als Nächstes einen Kauf tätigen werden) und fortschrittliche Automatisierungen nutzen, ohne mehrere Tools miteinander verbinden zu müssen.

Erreichen Sie Kunden über verschiedene Kanäle und verknüpfen Sie Kampagnen direkt mit dem Umsatz: Eine erweiterte SMS-Abdeckung in ganz Europa2, sofortige SMS-Anmeldung über Popups und einzigartige Rabattcodes in SMS-Automatisierungen und Formularen unterstützen Marken dabei, ihre Kunden weltweit über Mobilgeräte zu erreichen. Gleichzeitig ermöglichen sie die Einholung von Einwilligungen und die genaue Nachverfolgung, welche Kampagnen zu Bestellungen führen. Verbesserte Transaktionsnachrichten über eine einheitliche API ermöglichen es Entwicklern, wichtige Benachrichtigungen auszulösen, während Marketingfachleute markenbezogene Inhalte in Mailchimp verwalten.

Wissen, was funktioniert, und mit Zuversicht optimieren: Ein überarbeitetes Omnichannel-Marketing-Dashboard vereint E-Mails, SMS, Automatisierungsleistung und E-Commerce-Ereignisse in einer einzigen Ansicht. Marketingfachleute können sehen, welche Botschaften und Customer Journeys Umsatz generieren, an welchen Stellen Kunden abwandern und wie sie die Ausgaben über alle Kanäle hinweg optimieren können.

Migration zu Mailchimp ohne Verzögerungen: Neue Migrationstools und E-Commerce-spezifischer Support erleichtern es Kunden, die zu Mailchimp wechseln, Kontakte, Segmente, Vorlagen und wichtige Abläufe mit minimalen Ausfallzeiten zu übertragen.

KI, die von der Erkenntnis zur Umsetzung führt: Mailchimp setzt Ihre Daten mit prädiktiven Analysen in Maßnahmen um, um hochwertige und gefährdete Kunden zu identifizieren. Es bietet KI-gestützte Tools zum schnellen Erstellen von markengerechten Inhalten und wiederverwendbaren Vorlagen sowie eine ChatGPT-Integration, die Ihnen dabei hilft, datengestützte Omnichannel-Kampagnen für E-Mail, SMS und Automatisierungen zu erstellen, zu verfeinern und zu starten.

Nachweisbarer ROI für E-Commerce-Unternehmen

Mailchimp liefert bereits messbare Ergebnisse für E-Commerce-Kunden, und die neuen Funktionen wurden entwickelt, um diese Wirkung noch zu verstärken. Ein Beispiel hierfür ist die Gruppo Terroni, eine Gastronomiegruppe mit Sitz in Toronto und Los Angeles, die die E-Commerce-Automatisierungen von Mailchimp in Verbindung mit ihrem Shopify-verbundenen Shop nutzte, um ehemalige Mitglieder ihres Weinclubs anzusprechen. Ihre einteilige Kampagne, die sofortigen Zugriff auf eine Bibliothek mit Weinführern bot, erzielte eine Öffnungsrate von 77 und eine Klickrate von 28 %, was zu monatlichen wiederkehrenden Einnahmen in Höhe von 8.000 US-Dollar führte.

Der Zugriff auf diese Tools ist durch den Wechsel zu Mailchimp einfacher denn je. "Ich war sehr beeindruckt", sagt Ali Mann von Kaylin Kaylin Pickles, einem Mailchimp-Kunden, der 2025 von Klaviyo zu Mailchimp gewechselt ist, um Kosten zu senken und strategischeren Support zu erhalten. Die erste Kampagne der Marke wurde innerhalb von weniger als einem Monat live geschaltet, und die Öffnungsraten haben sich mehr als verdoppelt.

E-Commerce-Kunden gaben an, nach der Implementierung von Mailchimp durchschnittlich 16 Stunden pro Woche eingespart zu haben3, während Mailchimp-SMS-E-Commerce-Nutzer nach dem Start ihrer ersten SMS-Marketingkampagne einen bis zu 22-fachen ROI4 erzielten. Kunden von Mailchimp, die ihre Konten mit Shopify verknüpfen, erzielen eine Rendite von bis zu 41 US-Dollar für jeden Dollar, den sie bei Mailchimp5 ausgeben.

"Wir sind ein globales Unternehmen, das in nahezu jedem Land der Welt vertreten ist, und bieten beeindruckende E-Commerce-Innovationen, die einen echten ROI erzielen", erklärte Ciarán Quilty, Senior Vice President für International bei Intuit. "Wir bieten kleinen und mittelständischen Unternehmen vernetzte Daten, Automatisierung und KI, die nahtlos zusammenarbeiten. Daher ist die Umstellung auf Intuit Mailchimp nicht nur heute die einfache Wahl, sondern auch für ihr zukünftiges Wachstum unerlässlich."

Durch die Verknüpfung fortschrittlicher Marketingfunktionen mit Geschäftsergebnissen und der umfassenden Finanzplattform von Intuit unterstützt Mailchimp Unternehmen im digitalen Vertrieb nicht nur dabei, effektivere Kampagnen durchzuführen, sondern auch profitablere, datengesteuerte Unternehmen zu betreiben.

Verfügbarkeit

Die neuen E-Commerce-Funktionen, darunter das Mailchimp-eigene Site Tracking Pixel, erweiterte SMS- und Transaktionsnachrichten, das Omnichannel-Marketing-Dashboard und verbesserte Migrationstools, werden voraussichtlich ab dem 10. Februar weltweit für berechtigte Mailchimp-Tarife eingeführt.

1 Basierend auf allen E-Commerce-Einnahmen, die den Mailchimp-Kampagnen der Nutzer kostenpflichtiger Tarife von August 2024 bis August 2025 zuzurechnen sind. Für die ROI-Berechnung ist ein E-Commerce-Shop erforderlich, der mit einem Mailchimp-Konto verknüpft ist. Die Ergebnisse können abweichen. 2 Das SMS-Marketing von Mailchimp ist derzeit in 37 Ländern und Gebieten weltweit verfügbar, darunter 34 in Europa, mit der Erweiterung in diesem Monat auf Belgien, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Portugal, Griechenland, Polen, Kroatien, die Slowakei, Slowenien, Estland, Island, Luxemburg, Lettland, Malta, Litauen, Jersey, die Isle of Man, Guernsey, Albanien, San Marino, die Färöer-Inseln, Moldawien und Gibraltar. 3 E-Commerce-Kunden, die nach der Implementierung von Mailchimp von Zeitersparnissen berichten, geben an, dass sie durchschnittlich 16,4 Stunden pro Woche bei der Zielgruppenverwaltung, der Erstellung von E-Mail- und SMS-Inhalten, der Einrichtung und Verwaltung von Kampagnen sowie der Berichterstellung und Analyse einsparen. 4 Bis zu 22-facher ROI: Basierend auf den E-Commerce-Einnahmen, die auf die SMS-Marketingkampagnen der Mailchimp-Nutzer und die Mailchimp-SMS-Ausgaben (ohne Plankosten) innerhalb eines Jahres nach Start der ersten SMS-Kampagne vom 01.10.24 bis zum 17.10.25 zurückzuführen sind. Für die ROI-Berechnung ist ein E-Commerce-Shop erforderlich, der mit einem Mailchimp-Konto verknüpft ist. Ausgenommen sind kurzformatige SMS. Die Ergebnisse können abweichen. 5 Die angegebenen Daten basieren ausschließlich auf Daten von Intuit und enthalten keine Daten von Shopify.

Über Intuit: Intuit ist die globale Finanztechnologieplattform, die den Wohlstand der Menschen und Gemeinschaften fördert, denen wir dienen. Mit weltweit rund 100 Millionen Kunden, die Produkte wie TurboTax, Credit Karma, QuickBooks und Mailchimp nutzen, sind wir der Überzeugung, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, erfolgreich zu sein. Wir sind stets bemüht, neue, innovative Wege zu finden, um dies zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie uns auf Intuit.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien, um die neuesten Informationen über Intuit und unsere Produkte und Dienstleistungen zu erhalten.

Diese Informationen dienen dazu, unsere allgemeine Produktrichtung zu skizzieren, stellen jedoch keine Verpflichtung dar und sollten nicht als Grundlage für eine Kaufentscheidung herangezogen werden. Für bestimmte Funktionen und Merkmale können zusätzliche Bedingungen und Gebühren gelten. Es können bestimmte Zulassungskriterien gelten. Produktangebote, Merkmale und Funktionen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Funktionen und Merkmale variieren je nach Art des Tarifs. Mailchimp und Shopify sind separat erhältlich. Integration verfügbar. SMS (einschließlich Transaktions-SMS) ist in ausgewählten Ländern als Zusatzoption zu kostenpflichtigen Tarifen verfügbar, nachdem ein Antrag gestellt und den Bedingungen zugestimmt wurde.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

