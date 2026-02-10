Luxusaktien hatten an der Börse zuletzt einen schweren Stand. Doch das Tal der Tränen könnte überwunden sein, wie die heutigen Quartalszahlen eines prominenten Vertreters der Branche zeigen. Mit großer Erleichterung haben Anleger am Dienstag auf die Geschäftszahlen von Kering reagiert. An der Pariser Börse schnellte der Aktienkurs des Luxuskonzerns, zu dem unter anderem Marken wie Gucci gehören, um 13 Prozent nach oben bis auf 293,70 Euro. Das war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
