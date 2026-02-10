Zürich (www.anleihencheck.de) - Frontier-KI-Modelle haben Schwachstellen in SaaS-Geschäftsmodellen (Software as a Service) aufgedeckt, was zu einer starken Underperformance von Software-Aktien geführt hat, so Afonso Borges, Fixed Income Research bei Julius Bär.Für die klassischen Anleihemärkte sei dies jedoch weitgehend kein Problem. Software mache etwa 5% der Märkte für Investmentgrade-Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen aus, aber fast das Dreifache davon bei Leveraged Loans. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
