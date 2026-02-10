Frankfurt (www.fondscheck.de) - 2025 war ein starkes Jahr. Die Fondsbranche verbuchte bei Publikumsfonds das beste Neugeschäft seit 2021 und verwaltet mit über 4.850 Milliarden Euro ein Rekordvermögen, so Matthias Liermann, Präsident des deutschen Fondsverbands BVI.Im letzten Jahr seien Investmentfonds netto 154 Milliarden Euro zugeflossen. Auf offene Publikumsfonds würden 86 Milliarden Euro entfallen, allein 57 Milliarden Euro in Aktien- und Renten-ETFs. 2026 habe sich dieser Trend mit einem positiven Jahresstart fortgesetzt. "Die Teilhabe am Kapitalmarkt nimmt spürbar zu. Immer mehr Menschen erkennen, dass Wertpapiere ein zentraler Baustein für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge sind", sage Liermann. Die Entwicklung spiegele sich nicht nur in der großen Zahl von Fondssparplänen wider, sondern auch in dem Anstieg bei den Wertpapierdepots. Die Bundesbank zähle inzwischen 37 Millionen Depots. Das seien 14 Millionen mehr als 2020, allein in den letzten beiden Jahren seien 6 Millionen hinzugekommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
