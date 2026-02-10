Wien (www.fondscheck.de) - Die manifeste Absatzkrise der offenen Immobilienfonds ist noch nicht ausgestanden. Trotzdem gibt es vereinzelt Lichtblicke in der Branche, so die Experten von "FONDS professionell".Die Deka, Fondsmanager der Sparkassen-Finanzgruppe, melde überraschend ein Umsatzplus. Nach eigenen Angaben hätten die Retail-Immobilienfonds im vergangenen Jahr Nettomittelzuflüsse in Höhe von rund 90 Millionen Euro verzeichnet. Ein Wermutstropfen bleibe: Bei den Immobilienfonds für institutionelle Anleger hätten die Investoren netto rund 105 Millionen Euro abgezogen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
