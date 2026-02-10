Der Warschauer Verkehrsbetreiber MZA hat die Option zur Erweiterung seines Auftrags für Elektrobusse aus dem vergangenen Jahr ausgeübt. Zu den 79 bereits bestellten Fahrzeugen ordert MZA nun nochmals dieselbe Menge on top. Der Auftrag summiert sich durch die gezogene Vertragsoption auf 158 E-Busse. Im September 2025 unterzeichneten MZA und Solaris den Vertrag zur fixen Abnahme von zunächst 50 Urbino 18-Elektrobussen und 29 Urbino 12-Elektrobussen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
