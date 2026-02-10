Ab dem 1. März 2026 profitieren E-Autofahrer in Weimar von günstigeren Ladepreisen. Die Stadtwerke Weimar senken ihre Tarife für öffentliche Ladepunkte - für Vertragskunden und das Ad-hoc-Laden. Mit einer Ladekarte der Stadtwerke Weimar sinkt der Arbeitspreis für das AC-Laden um 0,03€/kWh auf 0,45'¯€/kWh. Beim DC-Schnellladen sinkt der Preis um zwei Cent auf 0,56'¯€/kWh (brutto). Auch die monatliche Grundgebühr wird angepasst und verringert sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
