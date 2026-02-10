Ohne China läuft nichts - US Rohstoff Abhängigkeit erreicht Höhepunkt

Anzeige / Werbung

Die Vereinigten Staaten sind bei immer mehr strategischen Mineralrohstoffen auf Importe angewiesen. Die aktuellen Zahlen des US Geological Survey zeigen deutlich, wie stark sich die Abhängigkeit verschärft hat. Betroffen sind Schlüsselmetalle für Industrie, Energie und Technologie, bei denen China seine Rolle als dominanter Lieferant weiter ausbaut. Die Studie macht klar, dass diese Verwundbarkeit strukturell ist und die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit der USA zunehmend einschränkt.

Project Vault als politische Zäsur

Noch bevor der neue USGS-Bericht veröffentlicht wurde, setzte die US-Regierung ein deutliches Signal. Mit der Ankündigung von "Project Vault" reagierte Präsident Donald Trump auf eine Entwicklung, die sich seit Jahren abzeichnet und nun in harten Zahlen sichtbar wird. Viele Beobachter fragten sich, warum der Präsident gerade jetzt handelt. Die wachsende Importabhängigkeit bei strategischen Rohstoffen liefert darauf eine Antwort. Die geplante staatliche Reserve für kritische Mineralien soll künftige Versorgungsengpässe abfedern, Industrie und Verteidigung absichern und die Abhängigkeit von China verringern. Wie groß die strukturelle Verwundbarkeit tatsächlich ist, macht erst der Blick in die aktuellen Daten des US Geological Survey deutlich.

USGS-Zahlen unterstreichen strukturelles Risiko

Vor diesem Hintergrund erhalten die aktuellen Daten des US Geological Survey besonderes Gewicht. In seinem jährlich veröffentlichten Mineral Commodities Summary stellt der USGS fest, dass die USA im Jahr 2025 bei 16 von 90 untersuchten nicht-energetischen Rohstoffen vollständig auf Importe angewiesen waren, nach 15 im Vorjahr. Gleichzeitig überschritt die Importquote bei 54 Mineralien mehr als die Hälfte des inländischen Verbrauchs, verglichen mit 46 im Jahr 2024. Besonders kritisch ist die vollständige Abhängigkeit bei Mangan, Niob, Tantal, Gallium, natürlichem Graphit, Scandium und Yttrium, die für Hochtechnologie, Energiewende und Verteidigungsindustrie unverzichtbar sind. Zwar sei die Zahl der kritischen Mineralien mit einer Importabhängigkeit von über 50 Prozent auf 20 gesunken, betont der USGS, doch bleibe das strukturelle Risiko bestehen, solange Förderung und Verarbeitung dieser Rohstoffe außerhalb der Vereinigten Staaten konzentriert seien.