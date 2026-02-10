Zusammenfassung:

TransPerfect hat das deutsche Postproduktionsstudio Omnimago GmbH übernommen.

Die Akquisition erweitert das Studionetzwerk von TransPerfect Media, das Filmemacher in ganz Europa unterstützt.

Omnimago wird weiterhin von seinem Hauptsitz in Ingelheim aus als Abteilung von TransPerfect Media tätig sein.



INGELHEIM, Deutschland und NEW YORK, Feb. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TransPerfect , der weltweit größte Anbieter von Sprach- und KI-Lösungen für globale Unternehmen, gab heute bekannt, dass er die Omnimago GmbH übernommen hat, einen führenden deutschen Anbieter für Filmrestaurierung, Postproduktion und Services im Bereich barrierefreier Medien. Omnimago wird Teil von TransPerfect Media , der Medien- und Unterhaltungsabteilung des Unternehmens. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Omnimago wurde 1983 gegründet und ist für seine Expertise in der Filmrestaurierung bekannt, einschließlich umfangreicher Arbeiten mit Nitrofilm, Archivmaterialien und historischen Sammlungen. Das Unternehmen bietet auch umfassende Postproduktions- und Barrierefreiheitsservices für Rundfunkanstalten, Studios, Verleiher und Kulturinstitute an.

Die Übernahme stärkt die Präsenz von TransPerfect Media in Deutschland und Europa und erweitert seinen globalen Einfluss in der Restaurierung. Mit Omnimago kann TransPerfect jetzt Filmscanning- und Restaurierungsservices von Einrichtungen in Frankreich, Italien, den USA und Deutschland anbieten. Dies ermöglicht eine Unterstützung der End-to-End-Sicherung und -Postproduktion für Kunden weltweit.

Omnimago wird weiterhin von seinem Hauptsitz in Ingelheim aus agieren. Geschäftsführer Michael Dienes wird weiterhin die Geschäfte als Teil des Managementteams von TransPerfect Media leiten.

"Der Zusammenschluss mit TransPerfect ist ein naheliegender nächster Abschnitt für Omnimago," so Dienes. "Mit dieser Partnerschaft können wir unsere Restaurierungs- und Postproduktionsfertigkeiten auf ganz Europa ausweiten und gleichzeitig den hohen Standard und die Expertise, auf die unsere Kunden setzen, aufrechterhalten. Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit."

Phil Shawe, President und Co-CEO von TransPerfect, dazu: "Omnimago hat sich das Vertrauen von Filmemachern in ganz Europa erarbeitet. Wir freuen uns darauf, mit ihnen zusammen unsere gemeinsame Kundenbasis zu unterstützen."

TransPerfect wurde bei der Transaktion von DLA Piper beraten. Omnimago wurde von Dr. Johannes Hancke von Hezel, Hancke & Partner unterstützt.

Weitere Neuigkeiten zum Unternehmen und Ankündigungen finden Sie im Bereich TransPerfect Neuigkeiten und Pressezentrum unter www.transperfect.com/about/news-and-press .

Über Omnimago

Die Omnimago GmbH hat über 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Filmrestaurierung, -postproduktion und Archivservices und betreut einen Kundenstamm auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Filmscanning (einschließlich Nitratfilm), digitale Restaurierung, Kino-Services, barrierefreie Medien (wie Untertitelung und Audiodeskription) sowie auf High-end Post-Workflows für TV und Kino. Die Leitlinien von Omnimago sind: Der Kunde steht im Mittelpunkt, Vertrauen ist unsere Verpflichtung, bewegte Bilder sind unsere Leidenschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.omnimago.tv .

Über TransPerfect Media

TransPerfect Media hebt das Storytelling für ein weltweites Publikum auf ein neues Niveau, indem Lösungen zur Medienerstellung und Globalisierung über ein Netzwerk unternehmenseigener und -betriebener Studios in 21 Ländern bereitgestellt werden. Das Hybridmodell von TransPerfect Media kombiniert modernste KI-Technologie mit kreativer Expertise, die alle auf der Cloud-basierten Plattform zur Inhaltserstellung verwaltet werden und eine einfache Lokalisierung und Verteilung ermöglichen.

Durch die Zusammenführung hochkarätiger Talente mit Dolby Atmos- und Dolby HDR-Projektionsfunktionen sowie unseren Diensten, die Bild- und Tonbearbeitung, Untertitelung, Synchronisation, Barrierefreiheit, Voiceover, plattformübergreifende Bereitstellung, Konservierung und Restaurierung umfassen, ist TransPerfect Media der Ort, an dem Boutique-Expertise auf globale Reichweite Exzellenz trifft, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Geschichte zu erzählen … in jeder Sprache. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.transperfect.com/media .

Über TransPerfect

TransPerfect ist der weltweit größte Anbieter von Sprach- und KI-Lösungen für weltweit tätige Unternehmen. Mit Niederlassungen in über 150 Städten auf sechs Kontinenten bietet TransPerfect Kunden auf der ganzen Welt ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio in über 200 Sprachen. Mehr als 6.000 globale Unternehmen setzen die GlobalLink Technologie von TransPerfect ein, um mehrsprachige Inhalte leichter zu verwalten. Durch seinen beispiellosen Einsatz für Qualität und Kundenservice ist TransPerfect umfassend gemäß ISO 9001 und ISO 17100 zertifiziert. Der Stammsitz von TransPerfect befindet sich in New York, regionale Hauptniederlassungen befinden sich in London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.transperfect.com .