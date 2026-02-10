Selbst die sonst so erfolgsverwöhnte Ferrari-Aktie kam in den letzten Monaten an der Börse massiv unter die Räder. Doch am Dienstag gibt der italienische Sportwagenbauer mit einem Kursplus von +8% ein ganz starkes Lebenszeichen von sich. Konnte Ferrari mit seinen Zahlen die Börse wieder von sich überzeugen und ist das der Beginn eines Comebacks? Überzeugende Zahlen Ferrari konnte mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal und Jahr in der Tat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de