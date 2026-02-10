CyberDirekt erweitert sein Portfolio: Die digitale Plattform des Spezialmaklers ist nun für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 250 Mio. Euro verfügbar. Zudem wird der digitale Marktplatz um IT-Sicherheits- und Präventionsleistungen ergänzt. CyberDirekt baut das Produktangebot für mittelständische Unternehmen mit bis zu 250 Mio. Euro Jahresumsatz aus. Bislang waren digitale Antragsprozesse und standardisierte Preise für Cyberversicherungen in der Regel nur für Unternehmen bis 10 oder maximal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact