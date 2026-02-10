Anzeige
Dow Jones News
10.02.2026 15:27 Uhr
MÄRKTE USA/Börse knapp behauptet erwartet - Einzelhandelsdaten enttäuschen

DJ MÄRKTE USA/Börse knapp behauptet erwartet - Einzelhandelsdaten enttäuschen

Dow Jones--Die US-Börsen dürften zum Start in den Dienstagshandel leicht nachgeben. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren knapp behauptet, nachdem der Dow-Jones-Index am Montag ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Der Markt muss eine Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten, von denen vor allem die Einzelhandelsumsätze stark beachtet werden dürften, da der private Konsum für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung steht. Der Umsatz im US-Einzelhandel stagnierte im Dezember, während Volkswirte einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet hatten. Die Importpreise legten im Dezember geringfügig zu; hier war mit einem unveränderten Niveau gerechnet worden. Der Arbeitskostenindex stieg im vierten Quartal 2025 etwas weniger stark als angenommen. Etwas später folgen noch die Lagerbestände aus dem November. Mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Januar am Mittwoch und den Januar-Verbraucherpreisdaten am Freitag stehen in den kommenden Tagen jedoch noch weitere wichtige Daten an, vor deren Veröffentlichung sich die Anleger zurückhalten dürften.

Daneben geht die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Unter anderem hat Coca-Cola durchwachsene Zahlen vorgelegt. Die Aktie fällt im vorbörslichen Handel um fast 4 Prozent. Spotify machen einen Satz von gut 10 Prozent. Der Audio-Streaming-Anbieter Spotify Technology hat im vierten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen und solide Margenprognosen abgegeben. Nach der Schlussglocke wird Ford über den Verlauf des vierten Quartals berichten.

Am Montag nach Handelsschluss hat ON Semiconductor überraschend gute Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, doch verfehlte der Ausblick die Erwartungen des Markts. Für die Aktie geht es im vorbörslichen Handel um 3 Prozent abwärts.

Die Aktien von Kyndryl (-0,7%) geben nochmals leicht nach, nachdem sie am Montag mehr als die Hälfte ihres Werts verloren hatten. Der Finanzchef des 2021 von IBM abgespaltenen IT-Infrastrukturanbietes hat das Unternehmen verlassen - und dies während einer laufenden Untersuchung der Bilanzierungspraktiken.

Applovin legen um weitere 2,8 Prozent zu, nachdem sie am Vortag einen Satz von über 13 Prozent gemacht hatten. Die Aktie profitiert weiter davon, dass die Finanzpublikation Capitalwatch den Vorwurf der Geldwäsche zurückgezogen und sich bei Hauptaktionär Hao Tang entschuldigt hat.

Die in den USA gelisteten Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing verbessern sich um 2,3 Prozent. Der Chiphersteller hat für Januar ein kräftiges Wachstum und einen Rekordumsatz vermeldet.

Der Anleihemarkt verzeichnet nach den schwächeren Einzelhandelsdaten Zulauf. Steigende Kurse drücken die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,16 Prozent. Der Dollar tendiert derweil nach seinem Rücksetzer vom Montag gut behauptet. Der Greenback sei von der Befürchtung belastet worden, dass es zu einem Ausverkauf von US-Assets kommen werde, heißt es.

Die Ölpreise legen etwas zu, gestützt von Skepsis mit Blick auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Wenig Bewegung gibt es derweil im Goldpreis. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Mo, 17:19 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1902    -0,1%   1,1914    1,1905  +1,4% 
EUR/JPY          184,39    -0,7%   185,71    185,63  +0,8% 
EUR/CHF          0,9115    -0,3%   0,9138    0,9132  -1,9% 
EUR/GBP          0,8701    +0,0%   0,8700    0,8703  -0,3% 
USD/JPY          154,92    -0,6%   155,86    155,92  -0,6% 
GBP/USD          1,3679    -0,1%   1,3698    1,3679  +1,7% 
USD/CNY          6,9422    +0,1%   6,9387    6,9379  -1,2% 
USD/CNH          6,9113    -0,1%   6,9162    6,9163  -0,9% 
AUS/USD          0,7071    -0,3%   0,7090    0,7088  +6,3% 
Bitcoin/USD       68.886,45    -2,1% 70.357,00   69.304,65 -20,5% 
 
ROHOEL          zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,47    64,20   +0,4%     0,27 +11,8% 
Brent/ICE          69,44    69,04   +0,6%     0,40 +13,2% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           5.052,47   5.059,06   -0,1%     -6,59 +17,1% 
Silber           82,09    83,33   -1,5%     -1,23 +16,9% 
Platin          1.772,40   1.782,44   -0,6%    -10,04  +1,7% 
Kupfer            5,92     5,96   -0,8%     -0,05  +4,4% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

