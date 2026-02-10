Neuchâtel (Schweiz) (ots) -Die regelmäßige Blutdruckmessung zu Hause gilt als wichtiger Bestandteil der Behandlung von Bluthochdruck - wird im Alltag jedoch oft nicht konsequent umgesetzt. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Beteiligung von Patient:innen gering bleibt, selbst wenn Messgeräte, Schulungen und Unterstützung bereitgestellt werden. Das verdeutlicht, wie schwierig es vielen Betroffenen fällt, empfohlene Messroutinen im Alltag konsequent umzusetzen. Hier setzt das Hilo Band an: Es ermöglicht eine kontinuierliche Blutdruckmessung am Handgelenk und erweitert dieses Monitoring nun um zentrale Funktionen:- Ein integrierter Schrittzähler erfasst die im Alltag zurückgelegten Schritte. Regelmäßige Bewegung gilt als zentraler Lebensstilfaktor für die Blutdruckkontrolle: Studien zeigen, dass bereits 2.000 - 3.000 zusätzliche Schritte pro Tag mit einer spürbaren Senkung des Blutdrucks einhergehen können.- Neu ergänzt wird ein Schlaftracking, das die Schlafdauer sowie den Zeitpunkt des Einschlafens erfasst. Beides wird in der Forschung mit Veränderungen des nächtlichen Blutdrucks in Verbindung gebracht - einem sensiblen Zeitraum für die Blutdruckregulation.- Zur Steigerung der Genauigkeit optimiert Hilo die Kalibrierung: Vor den ersten Messungen erfolgen nun vier Referenzmessungen mit der mitgelieferten Manschette statt bisher nur einer. So entstehen mehr Datenpunkte, die Abweichungen von Anfang an minimieren.Die neuen Funktionen werden vollständig passiv über das Band erfasst - ohne manuelle Eingaben. Sie sind bewusst nicht als Coaching- oder Diagnoseinstrumente konzipiert, sondern unterstützen eine stabilere Einordnung der Blutdruckmessungen im Alltag."Der Blutdruck wird auch durch Alltagsfaktoren wie Bewegung und Schlaf beeinflusst", sagt Stefan Petzinger, CEO von Aktiia. "Wenn kontinuierliche Blutdruckwerte zusammen mit Informationen zu Bewegung und Schlaf betrachtet werden, hilft das sowohl Ärzt:innen bei der Beurteilung von Verläufen als auch Patient:innen, die eigenen Werte besser zu verstehen."****Grundlage des Hilo Band ist eine photoplethysmografische (PPG) Technologie, die täglich rund 25 Blutdruckmesswerte generiert, darunter systolische und diastolische Werte sowie Nachtmessungen. Klinische Studien belegen eine Messgenauigkeit vergleichbar mit der einer klassischen Blutdruckmanschette. Das Hilo Band ist ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt der Klasse IIa, erfüllt die ISO-81060-2-Norm und erhielt im Juli 2025 die Zulassung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA.Über AktiiaAktiia, das Unternehmen hinter dem Hilo Band, wurde 2018 gegründet, um die Art und Weise zu verändern, wie Blutdruck gemessen und verwaltet wird. Durch die Nutzung eines der weltweit größten Datensätze an optischen Signalen bietet das Hilo Band zur manschettenlosen Blutdrucküberwachung klinisch aussagekräftige Erkenntnisse für Einzelpersonen sowie medizinisches Fachpersonal und macht die Blutdrucküberwachung zugänglicher und unkomplizierter als je zuvor.Das zugrunde liegende Modell des Unternehmens zur Blutdruckmessung wurde auf Milliarden von optischen Signalen und Hunderten von Millionen von Messwerten bei mehr als 130.000 Anwender:innen trainiert, was die Führungsposition in der Kategorie der CBPM unterstreicht. Das multidisziplinäre Team des Unternehmens, das aus Experten mit umfangreicher Erfahrung in der biomedizinischen Signalverarbeitung besteht, hat zu über 120 peer-reviewed Publikationen beigetragen und hält mehr als 35 Patente.Weitere Infos finden Sie unter: https://hilo.com/de/.Referenzen1. JAMA Cardiology, https://www.eurekalert.org/news-releases/1113333 (abgerufen am 26.01.2026)2. Journal of Cardiovascular Development and Disease, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37623330/ (abgerufen am 09.02.2026)Pressekontakt:Maria SeignerE-Mail:mseigner@currentglobal.comOriginal-Content von: Hilo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179437/6214322