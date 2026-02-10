Valmet Automotive ist mit dem finnischen E-Bus-Entwickler Jeti Industries eine vorläufige Vereinbarung über die Serienproduktion von Elektrobussen in seinem Werk in Finnland eingegangen. Am finale Deal wird noch gefeilt. Jeti Industries hat einen E-Bus namens N1e in der Pipeline, der bis zu 550 Kilometer weit kommen soll. Valmet Automotive gibt an, dass dies "das erste Mal wäre, dass Elektrobusse für den Stadt- und Regionalverkehr in den nordischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
