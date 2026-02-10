Der neue Zahnzusatzschutz der uniVersa bietet drei leistungsstarke Tarifstufen, eine Innovations- und Zukunftsgarantie und kann ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden Mit dem Tarif uni-dent|Top hat die uniVersa Krankenversicherung eine neue Zahnzusatzversicherung für gesetzlich Versicherte und Heilfürsorgeberechtigte auf den Markt gebracht. In allen drei Stufen sind Zahnbehandlung, Inlays sowie Wurzel- und Parodontosebehandlungen zu 100 Prozent versichert. Ebenso ...Den vollständigen Artikel lesen ...
