Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.02.2026 16:03 Uhr
146 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

DJ PTA-News: Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Nettetal (pta000/10.02.2026/15:30 UTC+1)

Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft, Nettetal

Einladung

zur außerordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, dem 18. März 2026, 18.00 Uhr

in die Geschäftsstelle der Baugesellschaft Nettetal AG Buschstr. 5 in 41334 Nettetal

Tagesordnung 

Abberufung eines Aufsichtsratsmitgliedes nach -- 96 (2) AktG 
 
       Zur Abberufung wird gem. -- 96 AktG vorgeschlagen: 
1. 
 
       Frau Gaby Glatz, Rentnerin 
       41334 Nettetal 
 
       Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach -- 96 (2) AktG 
 
       a) Frau Silvia Schmidt, Unternehmerin 
       41334 Nettetal 
2. 
 
       als deren Ersatzmitglied 
       Frau Helma Josten, Unternehmerin 
       41334 Nettetal

Nettetal, 06. Februar 2026 

Der Vorstand 
        Ruiters Grühn

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft 
           Buschstraße 5 
           41334 Nettetal 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft 
E-Mail:        gietmann@baugesellschaft-nettetal.de 
Website:       www.baugesellschaft-nettetal.de 
ISIN(s):       - (Sonstige) 
Börse(n):       -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770733800985 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 09:30 ET (14:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.