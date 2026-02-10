DJ PTA-News: Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Nettetal (pta000/10.02.2026/15:30 UTC+1)
Baugesellschaft Nettetal - Gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, Aktiengesellschaft, Nettetal
Einladung
zur außerordentlichen Hauptversammlung
am Mittwoch, dem 18. März 2026, 18.00 Uhr
in die Geschäftsstelle der Baugesellschaft Nettetal AG Buschstr. 5 in 41334 Nettetal
Tagesordnung
Abberufung eines Aufsichtsratsmitgliedes nach -- 96 (2) AktG Zur Abberufung wird gem. -- 96 AktG vorgeschlagen: 1. Frau Gaby Glatz, Rentnerin 41334 Nettetal Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern nach -- 96 (2) AktG a) Frau Silvia Schmidt, Unternehmerin 41334 Nettetal 2. als deren Ersatzmitglied Frau Helma Josten, Unternehmerin 41334 Nettetal
Nettetal, 06. Februar 2026
Der Vorstand Ruiters Grühn
