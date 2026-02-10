Vancouver, British Columbia - 10. Februar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine drohnenbasierten Workflows nun auch in die Landvermessungsdienste für nationale Wohnbauunternehmen integriert werden, wo sie für mehr Schnelligkeit, Präzision und Zuverlässigkeit sorgen und somit auch die Genehmigungsverfahren erleichtern. Das Unternehmen plant die Erweiterung seines Leistungsangebots im Bausektor durch die Befähigung eines DaaS-gestützten Betriebs, bei dem die Spezialkenntnisse der vor kurzem übernommenen Vermessungsfirma Cardinal Civil Resources genutzt werden. Diese Firma blickt auf eine lange Tradition in der Zusammenarbeit mit großen US-amerikanischen Wohnbaugesellschaften zurück und eröffnet dem Unternehmen einen noch besseren Zugang zum Wohnbausektor.

Nationale Bauunternehmen, die aufgeschlossene oder größtenteils aufgeschlossene Baugrundstücke erwerben, wollen in der Regel das behördliche Genehmigungsverfahren möglichst reibungslos hinter sich bringen, damit der Wohnungsbau und die Vertragsabschlüsse mit den Käufern rasch abgewickelt werden können und sie ihr Geld erhalten. Dazu benötigen sie in der Regel nur wenige, ganz gezielte Vermessungen und kein komplettes "Greenfield"-Paket. Diese Vermessungsdienste können in der Regel bis zu 10 Tage in Anspruch nehmen. Aber durch die Einführung neuer Arbeitsabläufe, bei denen die Verfahrensstandardisierung von Cardinal mit DaaS-Diensten kombiniert wird, hofft das Unternehmen, solche Vermessungen spätestens in drei Tagen abwickeln zu können.

"Verzögerungen bei der Erledigung von Formalitäten gehören zu den größten Herausforderungen für Wohnbauunternehmen. Dank der Einbindung von Drohnen in den Vermessungs-Workflow kann mit dem DaaS-Dienst die Erstellung von Vermessungsdaten für die Antragstellung auf drei Tage oder weniger verkürzt werden. Die Integration von Drohnen und spezialisierten Arbeitsabläufen sind wichtige Komponenten für die Skalierung unserer Baudienstleistungen und die Entwicklung innovativer Lösungen für die Branche", so Shaun Passley, Ph.D, CEO von ZenaTech. "Der Wohnbau hat in den Vereinigten Staaten einen Marktwert von über einer Billion Dollar. Treiber sind hier die steigende Nachfrage nach neuen Wohnungen und der Bedarf an schnelleren und effizienteren regelkonformen Bauverfahren. Wir sind bestens gerüstet, um als Innovationsführer skalierbare, drohnengestützte Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen von Bauunternehmen auf nationaler Ebene gerecht werden."

Das Drone-as-a-Service-Angebot für den Bausektor umfasst wichtige Vermessungsaufgaben wie Topografie, Grundstückspläne, Überprüfung von Grundstücksgrenzen, Einhaltung der Zonenvorgaben sowie behördenspezifische Formatierungsanforderungen. Diese Dienstleistungen unterstützen die vorgeschriebene Verfahrensweise, wie aufgeschlossene Grundstücke vermessen, Entwürfe von Bauunternehmen bei Gemeinden oder Landkreisen eingereicht und Genehmigungen eingeholt werden müssen, bevor mit dem Bau begonnen werden kann. Durch die Einbindung von Drohnen und die Nutzung der firmeneigenen Software und Workflows trägt ZenaTech dazu bei, die Genehmigungsverfahren zu verkürzen und Verzögerungen im Rahmen der Bautätigkeit zu reduzieren.

Mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft wird sich das Unternehmen von 17. bis 19. Februar auf der International Builders' Show (IBS) 2026 in Orlando (Florida) präsentieren und damit sein Bekenntnis zu Innovation und Exzellenz im Landvermessungs- und Baugewerbe zur Schau stellen.

https://cardinal-cr.com/ wurde von ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäftszweig im Jahr 2025 übernommen und sukzessive in das Drone-as-a-Service-Netzwerk des Unternehmens eingebunden. Mit ihren Standorten und Kunden in den Bundesstaaten Virginia, North Carolina und South Carolina unterstützt diese Gesellschaft, die quasi als "Startrampe" für Drone-as-a-Service-Bauleistungen dient, seit vielen Jahren große Wohnbaufirmen wie Ryan Homes (NVR Inc.), mit der eine mehr als 15-jährige Geschäftsbeziehung besteht, aber auch andere große US-amerikanische Markenunternehmen im Wohnbau.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und die https://www.zenadrone.com/zenadrone-iq-square/ ist eine Outdoor-Drohne, die für Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

mailto:investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

mailto:investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "suchen", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") auf EDGAR über die Webseite der SEC, http://www.sec.gov, eingereicht hat. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82941Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82941&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98936T2083Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.