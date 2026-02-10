Der weltweit führende Anbieter im Bereich Videospiel-Handel kehrt mit einer umfassenden Plattform, die über 700 Webshops und mehr als 1.000 Zahlungsmethoden in über 200 Ländern unterstützt, zu einer bedeutenden Branchenveranstaltung zurück

Xsolla präsentiert auf dem DICE Summit 2026 eine neue Marke mit allen notwendigen Komponenten für Entwickler, um direkt mit Verbrauchern in Kontakt zu treten. Damit werden Entwickler in die Lage versetzt, Produkte auf den Markt zu bringen, zu wachsen und erfolgreich zu sein

Xsolla, ein weltweit tätiges Videospiel-Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Markteinführung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute seine Teilnahme am DICE (Design, Innovate, Communicate, Entertain) Summit 2026 bekannt gegeben, der vom 10. bis 12. Februar im ARIA Resort Casino in Las Vegas stattfindet. Als branchenweit führendes Treffen kreativer Köpfe und Vordenker, die sich dem Aufbau von Communities und der Weiterentwicklung interaktiver Unterhaltung verschrieben haben, bietet der DICE Summit Xsolla den idealen Rahmen, um zusammenzuarbeiten und zu zeigen, wie seine umfassende Plattform alles bietet, was Entwickler benötigen, um den Handel mit Videospielen voranzutreiben und erfolgreiche Direct-to-Consumer-Geschäfte aufzubauen.

Der DICE Summit bringt Branchenführer, innovative Entwickler und kreative Visionäre zusammen, um neue Ansätze für die Spieleentwicklung und den künstlerischen Ausdruck zu erforschen. Die Teilnahme von Xsolla an dieser Veranstaltung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für den Aufbau einer Community und eines Ökosystems, das Entwicklern die Infrastruktur und das Fachwissen zur Verfügung stellt, die sie benötigen, um sich in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft des Videospielhandels zurechtzufinden von der Zahlungsabwicklung bis hin zur direkten Kundenbindung.

Im Rahmen seiner Beteiligung am DICE Summit 2026 wird Xsolla mehrere wichtige Aktivitäten sponsern und veranstalten, die darauf abzielen, den Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche zu fördern. Dazu gehört der 15. jährliche DICE-Go-Kart-Wettbewerb, der am Dienstag, dem 10. Februar, stattfindet und die Teilnehmer zu einer der am meisten erwarteten Networking-Traditionen des Gipfels zusammenbringt. Xsolla ist außerdem Sponsor der offiziellen DICE Speaker and Sponsor VIP Reception am Dienstagabend in der Easy's Cocktail Lounge im ARIA, der Referenten und Partnern einen exklusiven Rahmen für den Austausch bietet.

Zu den wichtigsten Höhepunkten der Präsentation von Xsolla auf dem DICE Summit 2026 gehören:

Webshop-Lösungen für mobile Spiele: Xsolla hat erfolgreich mehr als 700 Webshops für mobile Spiele integriert und ermöglicht es Entwicklern damit, das Modell "Play Online, Play on Device" umzusetzen. Dieser Ansatz unterstützt mobile Studios dabei, zusätzliche Monetarisierungskanäle zu erschließen, um den Umsatz zu maximieren und direkte Beziehungen zu den Spielern aufzubauen, während gleichzeitig eine nahtlose Bereitstellung im Spiel gewährleistet bleibt.

Xsolla hat erfolgreich mehr als 700 Webshops für mobile Spiele integriert und ermöglicht es Entwicklern damit, das Modell "Play Online, Play on Device" umzusetzen. Dieser Ansatz unterstützt mobile Studios dabei, zusätzliche Monetarisierungskanäle zu erschließen, um den Umsatz zu maximieren und direkte Beziehungen zu den Spielern aufzubauen, während gleichzeitig eine nahtlose Bereitstellung im Spiel gewährleistet bleibt. Globale Zahlungsinfrastruktur: Mit der Unterstützung von über 1.000 Zahlungsmethoden in mehr als 200 Ländern vereinfacht Xsolla den Kaufprozess und ermöglicht es Spielern weltweit, nach ihren Präferenzen zu bezahlen und zu spielen. Diese umfassende Abdeckung unterstützt Entwickler dabei, ihre Marktreichweite zu erweitern und die Konversionsraten in allen Regionen zu optimieren.

Mit der Unterstützung von über 1.000 Zahlungsmethoden in mehr als 200 Ländern vereinfacht Xsolla den Kaufprozess und ermöglicht es Spielern weltweit, nach ihren Präferenzen zu bezahlen und zu spielen. Diese umfassende Abdeckung unterstützt Entwickler dabei, ihre Marktreichweite zu erweitern und die Konversionsraten in allen Regionen zu optimieren. Umfassende Direct-to-Consumer-Plattform: Von der Zahlungsabwicklung und Betrugsprävention bis hin zur Verwaltung von Spielerkonten und Werbetools bietet Xsolla Spieleunternehmen alles, was sie benötigen, um Direktgeschäfte mit Verbrauchern zu starten, zu betreiben und zu skalieren, ohne eine komplexe interne Infrastruktur aufbauen zu müssen.

"Der DICE Summit steht für den Gipfel kreativer und technischer Innovation im Gaming-Bereich, und wir freuen uns darauf, mit Entwicklern in Kontakt zu treten, die die Zukunft der interaktiven Unterhaltung gestalten", erklärte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Wir entwickeln alle notwendigen Komponenten, damit Entwickler direkte Beziehungen zu ihren Spielern aufbauen können. Unabhängig davon, ob Sie ein unabhängiges Studio sind, das seinen ersten Webshop eröffnet, oder ein etablierter Publisher, der in neue Märkte expandiert, bietet Xsolla alles, was Sie benötigen, um im heutigen, auf die Spieler ausgerichteten Ökosystem erfolgreich zu sein."

Die Teilnehmer des DICE Summit 2026 sind herzlich eingeladen, sich mit den Teams für Geschäftsentwicklung und Partnerschaften von Xsolla zu treffen, um strategische Ansätze für die direkte Monetarisierung, die Implementierung von Webshops, die Optimierung globaler Zahlungsvorgänge und plattformunabhängige Lösungen zur Spielerbindung zu erörtern.

Um ein Treffen mit Xsolla während des DICE Summit zu vereinbaren, besuchen Sie bitte: xsolla.pro/xsolla-at-dice-summit.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

