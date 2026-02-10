DJ Deutsche Bank emittiert grüne Anleihe über 500 Mio Euro

DOW JONES--Die Deutsche Bank hat eine grüne Anleihe emittiert. Der Bond im Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 4 Jahren, ist nach 3 Jahren kündbar und mit einem Kupon von 2,875 Prozent ausgestattet. Es ist die erste Emission der Bank nach dem neuen European Green Bond Standard.

Der Erlös wird ausschließlich zur Refinanzierung von Vermögenswerten innerhalb der Kategorie "Green Buildings" des Sustainable Instruments Frameworks der Deutschen Bank verwendet.

February 10, 2026

