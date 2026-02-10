Henkel VZ Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 10.02.26

Henkel VZ steht aktuell klar im Fokus der Anleger. Während sich viele Marktteilnehmer auf eine neue Russell 2000 Prognose konzentrieren und nach Chancen im Small-Cap-Segment suchen, lohnt sich auch ein Blick auf etablierte Werte aus Europa. Denn gerade in einer Phase, in der die Börse aktuell von Unsicherheit, schwankenden Zinsen und konjunkturellen Erwartungen geprägt ist, können defensive Konsumgüteraktien wie Henkel durch Stabilität überzeugen.

Henkel hat seine Jahresziele bestätigt und setzt zusätzlich auf Wachstum durch Übernahmen. Die Aktie zeigt zudem eine technisch bullische Struktur, was das Papier kurzfristig und mittelfristig interessant macht.

? Henkel ISIN: DE0006048432 - WKN: 604843 - Ticker: HEN3

? Drei Key Takeaways

Börse aktuell: Stabiler Ausblick und Übernahmen stützen Henkel Henkel bestätigt für 2025 ein organisches Wachstum von 1,0 bis 2,0 Prozent und setzt zusätzlich auf Übernahmen wie ATP Adhesive Systems. Das sorgt in der aktuell volatilen Börsenphase für Stabilität und Planungssicherheit.

Technisches Bild klar bullisch mit definierten Kurszielen Die Aktie notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, sind Anläufe auf 82,50 EUR und mittelfristig auf das GAP bei 86,62 EUR realistisch.

Defensiver Wert mit attraktivem Chancen-Risiko-Profil Während viele Anleger ihre Russell-2000-Prognose anpassen und Small Caps schwanken, bietet Henkel als Konsumgüteraktie eine ausgewogene Kombination aus moderatem Wachstum, Dividendenrendite und technischer Stärke.

Henkel erwartet für 2025 ein organisches Umsatzwachstum von 1,0 bis 2,0 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge soll zwischen 14,5 und 15,5 Prozent liegen. Neben dem Kerngeschäft soll auch anorganisches Wachstum eine Rolle spielen.

Ein wichtiger Schritt ist die Übernahme des Schweizer Unternehmens ATP Adhesive Systems, die bereits angekündigt wurde. Henkel signalisiert außerdem, dass weitere Übernahmen im laufenden Jahr möglich sind.

Fundamentaldaten Henkel VZ (Überblick)

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 79,70 EUR Marktkapitalisierung 12,63 Mrd. EUR Umsatz 2024 21,59 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2024) 60,37 % KGV (2026*) 15,33 Performance 4 Wochen +11,00 % Bewertung Fairer Preis Dividendenrendite 2026* 2,74 % Branche Konsumgüter

* Prognose

Börse Aktuell: Quartalszahlen leicht unter Erwartungen

Im dritten Quartal 2025 erzielte Henkel einen Umsatz von 5,15 Mrd. EUR. Organisch konnte das Unternehmen um 1,4 Prozent wachsen. Beide Kennzahlen lagen jedoch leicht unter den Markterwartungen.

Positiv: Beide Geschäftsbereiche trugen weiterhin zum Wachstum bei, auch wenn das Tempo geringer ausfiel als im Vorjahr. Der Vorstand bestätigte dennoch den Ausblick für das Gesamtjahr 2025.

Gerade in der aktuellen Marktphase, in der viele Anleger nach klaren Signalen für eine neue Russell 2000 Prognose suchen, sind bestätigte Unternehmensziele ein wichtiger Stabilitätsfaktor.

Übernahmen als Wachstumstreiber: ATP und mögliche Stahl-Übernahme

Henkel gab im Januar bekannt, dass das Unternehmen die Schweizer ATP Adhesive Systems übernehmen will. ATP ist auf wasserbasierte Spezialtapes spezialisiert und bedient mehrere Endmärkte.

Für 2025 werden bei ATP rund 700 Mitarbeitende und ein erwarteter Umsatz von etwa 270 Mio. EUR genannt. Henkel verspricht sich von dem Deal sowohl Wachstumsimpulse als auch eine stärkere Marktposition.

Zusätzlich wurde bekannt, dass Henkel Gespräche über eine mögliche Übernahme des niederländischen Chemieunternehmens Stahl Holdings B.V. führt. Ob es tatsächlich zu einer Transaktion kommt, ist noch offen, da auch interne Gremien zustimmen müssten....

