TUI startet stark ins neue Geschäftsjahr, doch der Investorenmarkt reagiert negativ

Es sind die besten Ergebnisse für ein erstes Quartal in der Historie von TUI. Das Touristikunternehmen konnte trotz eines wettbewerbsintensiven Marktumfelds einen stabilen Umsatz von ca. 4,9 Milliarden Euro erreichen. Die Nachfrage blieb robust und das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) in Höhe von 77,1 Millionen Euro profitierte von den Bereichen Urlaubserlebnisse und Märkte + Airline und ist somit im Vergleich zum Vorjahr um über 50 Prozent gestiegen. Sebastian Ebel, CEO von TUI, bestätigt, dass die Erwartungen für das erste Quartal erfüllt wurden und das Unternehmen Wachstumspotenziale nutzt. Das Unternehmen führt zudem eine neue Dividendenpolitik ein. Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vorgeschlagen. Ab dem Geschäftsjahr 2026 ist eine Ausschüttungs-quote von 10 % bis 20 % des bereinigten Ergebnisses je Aktie vorgesehen. Der Aktienmarkt belohnt die gute Performance jedoch nicht: Der Kurs fällt zu Beginn des Handelstages um fast fünf Prozent. Leichte Unsicherheit bleibt im Hinblick auf die Buchungszahlen für den Sommer 2026, die sich aktuell etwas unter dem Niveau des Vorjahres bewegen.









