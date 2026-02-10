EQS-News: JD.com, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

JD.com startet JoyExpress - neuer Express-Lieferservice für Europa



10.02.2026 / 16:30 CET/CEST

JoyExpress-Fahrzeuge sind ab sofort auf Europas Straßen im Einsatz und liefern Pakete direkt bis an die Haustür

Speziell geschulte Last-Mile-Teams sorgen für ein reibungsloses und zuverlässiges Liefererlebnis

JoyExpress unterstützt zunächst Joybuy, das neue Online-Handelsgeschäft von JD.com in Europa DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- JD.com, Inc., Chinas umsatzstärkster Einzelhändler, kündigt heute den Start von JoyExpress, seinem eigenen Express-Lieferservice für Europa, an. JoyExpress ist Teil von JINGDONG Logistics (HKEX: 2618 - "JD Logistics", Inc.), dem technologiegetriebenen Logistik- und Supply-Chain-Dienstleister von JD.com. JoyExpress wird zunächst Joybuy, das neue Online-Einzelhandelsgeschäft von JD.com in Europa, unterstützen. Die Plattform befindet sich aktuell in einer Beta-Testphase. In großen Städten bietet JoyExpress Same-Day- und Next-Day-Lieferungen an. Möglich wird dies durch eine leistungsfähige Logistikinfrastruktur sowie lokale Teams in Deutschland, im Vereinigten Königreich, den Niederlanden und Frankreich, die eine schnelle, effiziente und zuverlässige Zustellung der Produkte gewährleisten. Ergänzend wird in ausgewählten Metropolen ein integrierter Liefer- und Installationsservice für große Haushaltsgeräte angeboten. Die Zustellung erfolgt durch JoyExpress-Mitarbeiter mit gebrandeten Fahrzeugen. Die JoyExpress-Flotte umfasst Lkw, Lieferwagen und elektrische Lastenfahrräder. Sie operiert von mehr als 60 Logistikstandorten und Depots in ganz Europa. Mit dem Ausbau von Joybuy wird dieses Netzwerk schrittweise erweitert. JoyExpress basiert auf einem integrierten Logistikansatz, der Lagerhaltung, Transport, Großstücklogistik, Kühlkettenlösungen sowie ein durchgängiges Supply-Chain-Management und moderne Technologielösungen umfasst. Unterstützt durch intelligente Lagerhaltung, Automatisierungstechnologien und datenbasierte Prozesse ermöglicht JoyExpress besonders schnelle, zuverlässige und nachhaltige Logistikleistungen für Unternehmen und Endkunden. "JoyExpress bietet dem europäischen Markt eine neue, leistungsstarke Option im Bereich Lieferung und Logistik", sagt Axel Eggenwirth, Senior Director Last Mile Europe bei JINGDONG Logistics. "Wir freuen uns darauf, unsere Technologien und Kompetenzen in Märkte wie Deutschland zu bringen und gleichzeitig unsere Logistikexpertise unter anderem in den Bereichen Elektronik, Haushaltsgeräte, Güter des täglichen Bedarfs und Lebensmittel weiter auszubauen. Mit JoyExpress erhalten Joybuy-Kunden Zugang zu einem state of the art Fulfilment- und Zustellnetzwerk. JoyExpress trägt entscheidend dazu bei, Joybuys nahtloses und positives Einkaufserlebnis in Europa umzusetzen. Getreu dem Motto Tempo im Versand - Freude in jeder Box." In der Anfangsphase konzentriert sich JoyExpress auf Joybuy. Perspektivisch soll der Lieferservice auch externen Geschäftspartnern offenstehen. Über JINGDONG Logistics JINGDONG Logistics (HKEX: 2618 - JD Logistics, Inc.) ist ein führender, technologiegetriebener Anbieter von Supply-Chain- und Logistiklösungen. Über seine internationalen Marken JoyLogistics und JoyExpress bietet das Unternehmen integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Lagerhaltung, Transport, Zustellung auf der letzten Meile, Großstücklogistik, Kühlkettenlogistik, grenzüberschreitende Logistik sowie ganzheitliches Supply-Chain-Management und Technologielösungen. Mithilfe intelligenter Lagerhaltung, Automatisierung und datenbasierter Prozesse ermöglicht JINGDONG Logistics schnelle, zuverlässige und nachhaltige Logistiklösungen für Unternehmen und Verbraucher weltweit. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und baut auf den internen Logistikaktivitäten von JD.com auf, die bis ins Jahr 2007 zurückreichen. Zum 30. September 2025 betrieb JINGDONG Logistics weltweit mehr als 1.600 eigene Lager sowie rund 2.000 von Drittanbietern betriebene Cloud-Lager in 24 Märkten mit einer Gesamtfläche von über 34 Millionen Quadratmetern. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen mehr als 130 Zolllager, internationale Distributionszentren und Überseelager. Über Joybuy Joybuy ist die Online-Handelsplattform von JD.com in Europa und bietet hochwertige Markenprodukte, die über ein Netzwerk aus eigenen Lagern direkt an die Haustür geliefert werden - schnell und zuverlässig. Kundenzufriedenheit steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Der Joybuy-Slogan"Don't just buy, Joybuy"bringt die Mission auf den Punkt: ein Einkaufserlebnis zu schaffen, das einfach, bequem und zugleich zufriedenstellend sowie unterhaltsam ist. Joybuy befindet sich derzeit in einer Beta-Testphase und plant den baldigen offiziellen Marktstart in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg. Über JD.com JD.com (NASDAQ: JD, HKEX: 9618), auch bekannt als Jingdong, ist ein führender Technologie- und Dienstleistungsanbieter mit eigner Lieferketteninfrastruktur. Die hochmoderne Einzelhandelsinfrastruktur des Unternehmens ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, jederzeit und überall einzukaufen. Das Unternehmen öffnet seine Technologie und Infrastruktur auch für Partner und Marken, um im Rahmen seines "Retail as a Service"-Angebots die Produktivität und Innovation in einer Vielzahl von Branchen zu fördern. Das Geschäft von JD.com hat sich auf die Bereiche Einzelhandel, Technologie, Logistik, Gesundheit, Industrie, Immobilienentwicklung und internationales Geschäft ausgeweitet. Das Unternehmen belegt Platz 44 der Fortune Global 500 und ist der größte Einzelhändler Chinas nach Umsatz. JD.com ist seit 2014 an der NASDAQ und seit 2020 an der Hongkonger Börse notiert. JD.com folgt den Prinzipien Kundenzentrierung, Innovation, Engagement, Verantwortungsbewusstsein, Dankbarkeit sowie Integrität und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben durch Technologie zu verbessern - das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen zu werden.

E-Mail: press@jd.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2891108/JoyExpress_logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2891109/JoyExpress_delivery.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jdcom-startet-joyexpress--neuer-express-lieferservice-fur-europa-302683948.html



