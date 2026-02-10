Was seit längerem schon in anderen Regionen für viel Ärger sorgt, macht sich mittlerweile auch in Köln breit: In der Domstadt wurden vergangenes Jahr 66 Fälle von durchtrennten Ladekabeln gemeldet - das sind 1.550 Prozent mehr als die vier Fälle in 2024. Dass die Branche unter dem Kabelklau leidet, ist hinlänglich bekannt: Fast jeder CPO ist betroffen - und allein beim Marktführer EnBW ging es vergangenes Jahr um Hunderte beschädigte Ladestationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
