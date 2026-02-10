Der Stuttgarter Ladeinfrastruktur-Anbieter Eliso hat zu Jahresbeginn im Rahmen des Deutschlandnetzes fünf Standorte in ebenso vielen in Betrieb genommen - mit insgesamt 32 Ultra-Schnellladepunkten. Die neuen Ladeparks befinden sich in Bebra (Hessen), Chemnitz (Sachsen), Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern), Havelberg (Sachsen-Anhalt) und Senftenberg (Brandenburg). Dort stehen bis zu 400 kW pro Ladepunkt zur Verfügung, um die Vorgabe des Deutschlandnetzes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net