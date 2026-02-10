© Foto: DALL*EDer Bitcoin taumelt nach dem Blutbad - und 9,3 Millionen Coins stehen im Verlust. Analysten sprechen trotzdem vom "schwächsten Bärenmarkt der Geschichte" und halten an einem explosiven Kursziel fest.Bitcoin steckt nach der jüngsten Crash-Woche weiter in einer angespannten Phase und pendelt unter der Marke von 70.000 US-Dollar. Der Kurs war zuvor auf 63.000 US-Dollar gefallen - den tiefsten Stand seit Oktober 2024 -, bevor eine technische Erholung einsetzte. Trotz des Rückschlags bewertet Bernstein-Analyst Gautam Chhugani die Situation deutlich milder. In einer Mitteilung vom 9. Februar sprach er davon, dass "die Bitcoin-Baisse so schwach wie nie zuvor ist" und bestätigte sein Kursziel von …Den vollständigen Artikel lesen
