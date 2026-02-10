Über 25000 Punkten im DAX wird die Luft dünner, darunter reizt der Index weiterhin den einen oder anderen Anleger, in den Aktienmarkt einzusteigen. So stand heute nach der Erholung vom Vorwochentief bei 24.200 Punkten und vor den morgigen Arbeitsmarktdaten aus den USA ein Handelstag der Konsolidierung auf der Agenda.

Zyklische Branchen waren gefragt, die Aktien von Symrise führen die Gewinnerliste an und werden von BASF und den Autoaktien flankiert. Aber auch in die Aktie des Sorgenkindes der vergangenen Monate und Schwergewichts im DAX, des Softwarekonzerns SAP, kommt wieder positive Dynamik, was dem Index natürlich hilft.

Die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Belebung in Europa hellt das aktuelle Sentiment auch für deutsche Aktien etwas auf. Nur ist die alles entscheidende Frage, ob das junge Pflänzchen der Konjunkturerholung auch ohne die Unterstützung aus den USA weiterwachsen kann. Zuletzt zeigten sich in einigen Sektoren erste nachhaltige Erholungstendenzen. Das stützt in diesen Tagen den DAX.

In den USA blieben die Einzelhandelsumsätze mit der publizierten Stagnation hinter den Erwartungen an einen Zuwachs von 0,4 Prozent zurück. Damit zeichnet sich in der wichtigen Konjunkturstütze Konsum bereits eine merkliche Abkühlung ab, die als Folge des sich abschwächenden Arbeitsmarkts ableitbar ist. Umso wichtiger werden die morgen anstehenden Daten zu den neu geschaffenen Stellen im Januar, da sich zeigen muss, ob sich der negative Trend nur fortsetzt oder gar beschleunigt.

So bewegen sich in diesen Tagen auch die Anleger hierzulande zwischen Bangen und Hoffen, ob sich die wirtschaftliche Abschwächung in den USA auf die Konjunkturentwicklung in Deutschland niederschlagen wird.

