Nach einem Wachstum des wiederkehrenden Jahresumsatzes um 400 % im Jahr 2025 sichert sich Reco wenige Monate nach seiner letzten Finanzierungsrunde neue Unterstützung, um die Nutzung von KI-SaaS zu gewährleisten

NEW YORK, NY / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 / Reco, ein führender Anbieter von Sicherheitslösungen für KI-SaaS-Umgebungen, gab heute eine Finanzierungsrunde der Serie B in Höhe von 30 Millionen Dollar unter der Leitung von Zeev Ventures bekannt, an der sich alle bestehenden Investoren, darunter Insight Partners und boldstart ventures, beteiligten und zu der sich neue Unternehmensinvestoren wie Workday Ventures, TIAA Ventures, S Ventures und Quadrille Capital gesellten. Die neue Finanzierung erfolgt weniger als 10 Monate nach der letzten Finanzierungsrunde von Reco, um der exponentiell steigenden Nachfrage nach der Erkennung und Sicherung von KI SaaS in modernen Unternehmen gerecht zu werden.

Die Runde folgt auf ein weiteres Jahr außergewöhnlichen Wachstums für Reco. Nach einem Wachstum von 500 % im Jahr 2024 wuchs das Unternehmen im Jahr 2025 um weitere 400 % auf einer deutlich größeren Basis, angetrieben durch einen starken Anstieg der Einführung von KI in Unternehmen und den raschen Aufstieg von Schatten-KI, wobei 71 % der Wissensarbeiter mittlerweile KI-Tools ohne IT-Genehmigung verwenden und 20 % der Unternehmen bereits Datenlecks im Zusammenhang mit der Nutzung von Schatten-KI erlebt haben.

"Meine Anlagestrategie war schon immer, auf das zu setzen, was funktioniert", sagte Oren Zeev von Zeev Ventures. "Dieses Muster habe ich bei erfolgreichen Unternehmen wie Navan und Tipalti beobachtet, und ich sehe es jetzt wieder bei Reco. Die Signale, die wir sehen, deuten auf eine schnell wachsende Marktnachfrage nach KI-SaaS-Sicherheit hin, und wir erleben ein außergewöhnliches Wachstum. Die Chancen, die sich Reco bieten, sind enorm."

Da künstliche Intelligenz die Arbeitsweise von Unternehmen verändert, ist SaaS zum Rückgrat moderner Unternehmen geworden. Die meisten KI-Anwendungen und -Agenten werden mittlerweile als SaaS bereitgestellt, wobei KI-Agenten zunehmend als autonome Benutzer agieren und neue Identitäten, Berechtigungen, Integrationen und Angriffspfade schaffen. Diese Veränderung wird bereits ausgenutzt, wie Vorfälle mit Gruppen wie ShinyHunters, Sicherheitsverletzungen im Zusammenhang mit Plattformen wie Salesloft und Gainsight sowie das Aufkommen von KI-gesteuerten Angriffen zeigen, die deutlich machen, dass SaaS zu einem Hauptziel geworden ist. Doch während Cloud- und Endpunktsicherheit ausgereift sind, bleiben KI-SaaS-Umgebungen für herkömmliche Tools weitgehend unsichtbar, was zu kritischen Lücken in der Transparenz und Kontrolle führt.

Diese Veränderung hat die Rolle des CISO grundlegend verändert. Anstatt als Blockierer zu agieren, wird von Sicherheitsverantwortlichen nun erwartet, dass sie die Einführung von KI im gesamten Unternehmen ermöglichen. Um dies verantwortungsbewusst zu tun, sind umfassende Transparenz, kontinuierliche Erkennung und Kontrolle über SaaS-Anwendungen und KI-Agenten in großem Maßstab erforderlich - Fähigkeiten, für die herkömmliche Sicherheitstools nie ausgelegt waren.

"Seit unserer Partnerschaft mit Reco haben wir unsere zeitaufwändigsten Sicherheitsprozesse automatisiert, sodass sich unser Team nun auf strategische Initiativen statt auf manuelle Arbeit konzentrieren kann", so Jerich Beason, CISO bei Waste Management. "Die Transparenz und die Einblicke, die wir in unsere KI- und SaaS-Nutzung gewonnen haben, haben unsere Arbeitsweise verändert. Diese Serie-B-Finanzierung signalisiert eine starke Dynamik, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Reco weiter zu wachsen, während das Unternehmen seine Fähigkeiten ausbaut."

Reco schließt diese Lücke mit einer speziell für das KI-Zeitalter entwickelten KI-SaaS-Sicherheitsplattform, die die KI-Einführung in Salesforce, ChatGPT, Copilot und Hunderttausenden von KI-SaaS-Anwendungen und -Agenten sicherstellt, die alle von Recos eigenen KI-Agenten unterstützt werden. Diese KI-Agenten überwachen kontinuierlich SaaS-Umgebungen, um Echtzeit-Transparenz über Anwendungen, Benutzer, Berechtigungen und KI-gesteuerte Aktivitäten zu bieten, darunter KI-gestützte Apps, autonome Agenten, eingebettete KI-Funktionen, SaaS-zu-SaaS-KI-Interaktionen und Model Context Protocols (MCP). Dieser agentenbasierte Ansatz ermöglicht es Sicherheitsteams, klar zu verstehen, welche Anwendungen verwendet werden, wie Daten über SaaS-Systeme fließen und wo Risiken bestehen.

"KI hat moderne Unternehmen bereits verändert, und es wird für Organisationen immer dringlicher, sicherzustellen, dass sie über die richtigen Sicherheitsvorkehrungen verfügen", sagte Jeff Wantman, Vice President bei Workday Ventures. "Reco etabliert sich als Sicherheitsführer für die KI-SaaS-Umgebung, und wir freuen uns, mit ihnen auf diesem Weg des schnellen Wachstums zusammenzuarbeiten."

Das schnelle Wachstum von Reco spiegelt einen breiteren Marktwandel wider. Das Unternehmen verzeichnet eine steigende Nachfrage von großen Organisationen, die nach einer Möglichkeit suchen, ihre weitläufigen SaaS- und KI-Umgebungen zu sichern. Reco arbeitet heute mit mehreren Fortune-500-Unternehmen und führenden globalen Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Technologie, Pharma und Fertigung zusammen.

"In Unternehmen wird KI über SaaS genutzt, sei es in Form von KI-Anwendungen, in bestehende Plattformen eingebetteten Agenten oder KI-gestützten Integrationen, die Geschäftssysteme miteinander verbinden", erklärte Ofer Klein, CEO und Mitbegründer von Reco. "Dieser Wandel treibt das rasante Wachstum voran, das wir derzeit beobachten. Unternehmen erkennen, dass sie für eine sichere und großflächige Einführung von KI Transparenz und Kontrolle über ihr gesamtes SaaS-Ökosystem benötigen, nicht nur über die zentralen SaaS-Anwendungen. Genau diese Chance hat Reco erkannt und bietet die branchenweit größte Abdeckung und Tiefe an KI-SaaS-Anwendungen und KI-Agenten."

"Das Reco-Team nutzt eine enorme Marktchance in einer Zeit, in der KI-SaaS-Sicherheit für Unternehmen angesichts der zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen und -Agenten von entscheidender Bedeutung geworden ist. Ihre Plattform adressiert eine grundlegende Herausforderung, vor der Unternehmen heute stehen: die Erlangung umfassender Transparenz und Kontrolle über immer komplexer werdende Cloud-Umgebungen", sagte Thompson Barro von TIAA Ventures. "Diese Serie-B-Finanzierung versetzt Reco in die Lage, die nächste Wachstumsphase anzugehen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team, das weiterhin Maßstäbe für agentenbasierte KI und dynamische SaaS-Sicherheit setzt."

Die neuen Finanzmittel werden zur Unterstützung der weiteren Expansion von Reco verwendet, einschließlich umfangreicher Neueinstellungen in den Bereichen Engineering, Produktentwicklung und Markteinführung, wobei der Schwerpunkt auf der Entdeckung und Sicherung von KI-Anwendungen und -Agenten in großem Maßstab liegt.

Über Reco

Reco ist führend im Bereich KI-SaaS-Sicherheit und unterstützt Unternehmen dabei, die Ausbreitung von KI zu kontrollieren, da die Einführung von SaaS und KI die traditionellen Sicherheitsmaßnahmen überholt. Reco entdeckt und sichert kontinuierlich SaaS-Anwendungen, SaaS-zu-SaaS-Verbindungen, KI-Agenten und Schatten-KI, einschließlich Benutzern, Identitäten und Berechtigungen. Sein KI-gestützter Wissensgraph bietet schnelle Transparenz, erkennt Fehlkonfigurationen und riskantes Verhalten und hilft Teams dabei, kritische Bedrohungen zu priorisieren. Die AppFactory von Reco fügt innerhalb von 2-3 Tagen neue SaaS-Integrationen hinzu und unterstützt über 215 Anwendungen, was die breiteste Abdeckung auf dem Markt darstellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.reco.ai.

Kontakt

Ofir Zimber

mailto:Ofirz@tellny.com

+1 347 843 5223

QUELLE: Reco

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82938Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82938&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.