PlasCred Circular Innovations Inc. kündigt nicht verwässernde Finanzierung zur Förderung der Neos-Anlage an



10.02.2026 / 17:04 CET/CEST

Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Dienstag, 10. Februar 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) (das "Unternehmen" oder "PlasCred") freut sich, bekannt zu geben, dass es im Rahmen des Industrial Research Assistance Programms des National Research Council of Canada ("NRC IRAP") Beratungsleistungen und Finanzmittel in Höhe von bis zu 2,35 Millionen Dollar für die technischen, personellen und betrieblichen Maßnahmen der geplanten Industrieanlage des Unternehmens ("Neos") erhält. Die Neos-Anlage kann derzeit etwa 100 Tonnen gemischte Kunststoffabfälle pro Tag zu raffiniertem Kohlenwasserstoffkondensat verarbeiten. Neos wird die kommerzielle Ausbaustufe der aktuellen Pilotanlage Primus sein. PlasCred wird die Fördermittel des IRAP für die kommerzielle Entwicklung der Technik und des Designs von Neos einsetzen. Die bereits angekündigten staatlichen Fördermittel, darunter Zuschüsse in Höhe von 5 Millionen Dollar von "Emissions Reduction Alberta" ("ERA") der Regierung von Alberta, werden mit Beginn der Bauarbeiten von Neos fällig. Das Unternehmen bemüht sich weiterhin um die restliche Finanzierung für den Bau von Neos. Wie bereits angekündigt, wurde PwC dafür mandatiert. Über PlasCred Circular Innovations Inc. PlasCred ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte modulare Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als petrochemischer Rohstoff und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com . IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - Präsident & CEO Kontaktdaten Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc.

Investor Relations

E-Mail: IR@PlasCred.com Zukunftsgerichtete Aussagen Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem: der Zeitplan, der Umfang und die Kosten für den Bau der Anlage Neos, die prognostizierte Betriebsleistung, der Umsatz, das EBITDA, der interne Zinsfuß und die Amortisationsdauer, die erwarteten Treibhausgasreduzierungen, die Verfügbarkeit, Bedingungen und der Zeitrahmen von Finanzmitteln, die Beschaffung, Qualität und Preise von Rohstoffen; behördliche Genehmigungen; die Abnahmeleistung; sowie die umfassenderen Pläne des Unternehmens für die Kommerzialisierung, Replikation und Expansion; einschließlich der geplanten Anlage Maximus und anderer künftiger Standorte in Nordamerika. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufrisiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen (Erweiterte Herstellerverantwortung); die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung); Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, wie in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen oder Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Um die Originalversion dieser Pressemitteilung anzusehen, bitte besuchen Sie: https://www.newsfilecorp.com/release/283425 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents https://www.newsfilecorp.com/release/283425

