Microsoft, Meta, Amazon und Alphabet investieren inzwischen einen Großteil ihrer Einnahmen in den Ausbau ihrer KI-Infrastruktur. Im Verhältnis übersteigen sie damit sogar die Kosten der ersten Mondlandung. Im Wettbewerb um die KI-Vorherrschaft investieren Tech-Konzerne Milliardenbeträge in den Ausbau ihrer Infrastruktur. Dabei handelt es sich um ein zunehmend kostenintensives Vorhaben, das die Unternehmen vor allem aus ihren hohen Einnahmen aus Werbung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n