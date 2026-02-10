Tech kippt, Bitcoin rutscht, Cash schrumpft. Die Märkte werden nervöser. Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, sieht ein Problem, das viele Anleger unterschätzen.Die großen US-Technologiewerte stützen den Markt nicht mehr wie früher. Die Nasdaq-Heatmap ist auffällig rot. Gleichzeitig rutscht Bitcoin weiter ab. Und ausgerechnet jetzt schrumpfen die Cash-Reserven, die jahrelang als Sicherheitsnetz galten. Willhöft fragt deshalb klar: Was fängt den nächsten Schock noch ab, wenn die Kurse weiter fallen? Im Video schaut er auf Bitcoin und auf ein Gerücht, das Jim Cramer streut. Demnach könne die US-Regierung bei 60.000 US-Dollar eine strategische Bitcoin-Reserve kaufen. Willhöft hält dagegen …Den vollständigen Artikel lesen
