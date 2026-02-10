Mainz (ots) -
Woche 7/26
Mi., 11.2.
Bitte neuen Sendetitel beachten:
22.15 auslandsjournal spezial: Putin und die Ukraine - Vier Jahre Krieg
Moderation: Shakuntala Banerjee
Deutschland 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 4.35 Uhr beachten.)
Woche 9/26
Sa., 21.2.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Du kommst hier nicht rein
Türsteher bei der Arbeit
Film von Antje Diller-Wolff und Steven Melzer
Deutschland 2026
Im Streaming: 20. Februar 2026, 09.00 Uhr bis 20. Februar 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 22.2.2026, 5.00 Uhr beachten.)
Woche 10/26
Sa., 28.2.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Azubi-Krise
Handwerker schlagen Alarm
Film von Aurel Bantzer
Deutschland 2026
Im Streaming: 27. Februar 2026, 09.00 Uhr bis 27. Februar 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 1.3.2026, 5.00 Uhr beachten.)
Woche 12/26
Sa., 14.3.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
17.35 ZDF.reportage (HD/UT)
Bürgergeld statt Arbeiten
Sind die Deutschen zu faul?
Film von Nicholas Körber
Deutschland 2026
Im Streaming: 13. März 2026, 09.00 Uhr bis 13. März 2031
(Bitte auch für die Wiederholung am So., 15.3.2026, 5.00 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6214410
© 2026 news aktuell